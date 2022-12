Büchermarkt Buchhändler und Verlage trotzen bislang der Krise – doch Bücher könnten teurer werden

Düsseldorf Der deutsche Buchhandel bekommt zu spüren, dass Konsumenten angesichts der Inflation sparen müssen. Bis zum 11. Dezember ging der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent zurück, zeigen Zahlen von Media Control. Verglichen mit dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 sank die Zahl der verkauften Bücher sogar um 4,7 Prozent.

Die Statistik ist nach Ansicht des Börsenvereins des deutschen Buchhandels aber verzerrt: Im Vorjahr hätten viele ihre Weihnachtseinkäufe aus Angst vor einem erneuten Lockdown vorgezogen. Dieses Jahr könnten die letzten Tage vor Weihnachten noch Zuwächse bringen, hoffen die Buchhändler. Bücher sind beliebte Geschenke: Im letzten Quartal macht die Branche traditionell über ein Drittel ihres Jahresumsatzes.

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels rechnet bei einem guten Schlussspurt damit, dass der Buchmarkt in diesem Jahr leicht unter dem Vorjahresumsatz von 9,6 Milliarden Euro abschließen könnte. Insgesamt wäre das Geschäft damit allerdings robust. Allen Unkenrufen zum Trotz war der Umsatz mit Büchern hierzulande in den Vorjahren nicht eingebrochen, sondern zwischen 2006 und 2021 sogar um vier Prozent gewachsen.

„Wir sehen, dass immer noch viel gelesen wird und Bücher in der Gesellschaft ein hohes Ansehen haben“, sagt Thomas Rathnow, Chef der deutschen Penguin-Random-House-Verlagsgruppe (PRHVG), die zum Medienkonzern Bertelsmann gehört. Der Verlag ist hierzulande bei den Publikumsbüchern mit einem Marktanteil von etwa 13 Prozent Marktführer vor Bonnier und Holtzbrinck.

Mehrkosten von bis zu 50 Prozent

In diesem Jahr kämpft die Branche nicht nur mit zurückhaltenden Konsumenten, sondern auch mit steigenden Kosten insbesondere für Papier. Unternehmen mussten in diesem Herbst laut Statistischem Bundesamt 30 Prozent mehr dafür zahlen als ein Jahr zuvor. Viele Verlage haben die Kosten weitergegeben: Bücher kosteten in den ersten neun Monaten fast fünf Prozent mehr als noch 2019, zeigen Zahlen von Media Control.

Die aktuellen Entwicklungen bei Papier- und Energiepreisen seien darin allerdings noch nicht enthalten, so Rathnow. „Die bisherigen Preiserhöhungen sind Nachholeffekte, weil die Branche in den vergangenen Jahren bei dem Thema nach Ansicht mancher Beobachter wohl zu zögerlich war.“

Leser müssen sich auf weiter steigende Preise einstellen. Laut Branchenverband rechnen Verlage in diesem Jahr mit steigenden Produktionskosten von 50 Prozent, nächstes Jahr dürften es weitere 20 bis 30 Prozent sein.

Weil Papier knapp ist, müssen Druckereien längerfristig planen. Das erschwert den Verlagen, bei einer ungeplant hohen Nachfrage kurzfristig Bücher nachzudrucken. Deshalb könnten etwa Bestseller im kommenden Jahr knapp werden. Das Weihnachtsgeschäft dürfte davon nicht betroffen sein.

Digital gesucht, aber gedruckt gelesen

Die steigenden Papierpreise treffen Verlage besonders, weil diese noch immer 80 Prozent ihrer Umsätze mit gedruckten Büchern machen. „Viele Menschen wollen nicht auch noch in ihrer Freizeit auf Bildschirmen lesen und greifen lieber zum gedruckten Buch“, so PRHVG-Chef Rathnow.

Gesucht und bestellt werden die Bücher indes vermehrt im Internet: 2021 erzielte die Branche 28 Prozent ihrer Umsätze über Digitalverkäufe, 2017 lag der Anteil noch bei 20 Prozent. In derselben Zeit ist der Umsatzanteil des stationären Buchhandels von 47 auf 39 Prozent gesunken. Das erklärt sich mit dem veränderten Kaufverhalten durch die Pandemie.

Von Corona hat die Buchbranche profitiert, weil viele Menschen während der Lockdowns mehr Zeit mit Lesen verbracht haben. Der Umsatz stieg zwischen 2019 und 2021 um 3,6 Prozent. Wegen der Restriktionen ging in dieser Zeit der Absatz von Reisebüchern zurück, es profitierten Anbieter von Kochbüchern.

Flucht aus der Realität

In diesem Jahr haben Leser vermehrt zur Belletristik gegriffen. In den ersten elf Monaten des Jahres stieg der Umsatz in diesem Genre um 4,2 Prozent, schon während der Pandemie hatten Kunden verstärkt Unterhaltungsliteratur gekauft. Jeden dritten Euro verdient die Branche mit dieser Gattung.

Für Verlagsmanager Rathnow ist das Plus im Bereich Belletristik vor dem Hintergrund eines flachen Marktes bemerkenswert. „Das erklärt sich in Zeiten der vielen Krisen wohl in Teilen damit, dass viele Menschen ein wenig aus der Wirklichkeit flüchten wollen.“ Dazu passt, dass der Umsatz mit Sachbüchern um 8,7 Prozent zurückging, auch Werke aus den Bereichen Naturwissenschaften (minus 15,7 Prozent) oder Wirtschaft (minus 12,2 Prozent) haben in diesem Jahr verloren.

In der Pandemie sind die Umsätze mit Kinder- und Jugendbüchern gestiegen, in den ersten elf Monaten des Jahres steht ein Minus von 4,3 Prozent. Junge Frauen und Männer würden sich gerade auf digitalen Plattformen wie dem Kurzvideodienst Tiktok von Bücherideen inspirieren lassen, berichtet Rathnow. Jugendliche würden beim Bücherkauf auch auf die Ästhetik des Buches achten, also etwa wie das Cover gestaltet sei. Zudem würden Jüngere vermehrt englischsprachige Literatur lesen.

Weniger Buchhandlungen, weniger Verlage

Insgesamt lesen immer weniger Deutsche. Kauften 2020 noch 28,4 Millionen Menschen ab zehn Jahren mindestens ein Buch, waren es 2021 nur 27 Millionen, zeigen Zahlen des Marktforschers GfK. Rathnow sagt etwa mit Blick auf die wachsende Konkurrenz durch Streamingdienste: „Der Wettbewerb um das Zeitbudget der Konsumenten wird immer größer.“

Die Buchbranche habe anders als viele Zeitungen gut daran getan, dass sie hochwertige Inhalte nicht umsonst im Internet angeboten hat, meint Verlagsmanager Rathenow. „Viele Leser sind auch in Zukunft bereit, Bücher über die bestehenden Geschäftsmodelle zu kaufen, die für Autoren finanziell attraktiver sind.“

Künftig wird es allerdings weniger Buchhandlungen und Verlage geben. Zwar ist das stationäre Geschäft mit über 5000 Buchhandlungen in Deutschland im internationalen Vergleich groß. Allerdings schließen viele Inhaber kleinerer Buchhandlungen ihr Geschäft aus finanziellen Gründen oder altersbedingt. Hinzu kam 2019, dass Branchenprimus Thalia den Regionalfilialisten Mayersche übernommen hatte. Der Markt hat sich damit weiter konzentriert: 2022 erzielen zehn Prozent der Buchhandlungen über drei Viertel des gesamten Umsatzes.

Ähnlich ist die Entwicklung bei den Verlagen: 2000 gibt es noch in Deutschland, allerdings machen hierzulande zwei Prozent der Verlage 85 Prozent des gesamten Umsatzes. Zuletzt hatte der weltgrößte Verlag Penguin Random House in New York versucht, die weltweite Nummer vier, Simon & Schuster, zu übernehmen. Das scheiterte an einem US-Gericht, weil sich dieses sorgte, dass der Wettbewerb eingeschränkt würde.

