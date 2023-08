 Bundesliga live: So hoch sind die Streaming-Kosten für Fußball-Fans

Düsseldorf Fast 19 Euro für ein einziges Spiel im Fernsehen: Live-Fußball ist in der neuen Saison so teuer wie noch nie – vor allem für Fans im Norden Deutschlands. Bei keinem Verein müssen Anhänger mit so hohen TV-Kosten pro Spiel rechnen wie beim SV Werder Bremen. Das hat eine Handelsblatt-Auswertung für die 18 größten deutschen Traditionsvereine ergeben, für die sich gemessen an der Zahl der Vereinsmitglieder die meisten Fans interessieren.

Dazu hat die Redaktion sämtliche Wettbewerbe von der Bundesliga bis zur Europa Conference League herangezogen und die Angebote der Streaminganbieter ausgewertet, die sie live übertragen. Wer etwa alle Spiele des FC Bayern München streamen will, braucht in der neuen Spielzeit drei Dienste: Wow von Sky, DAZN und Amazon Prime. Steigen die Bayern nach der Vorrunde der Champions League in die Europa League ab, käme mit RTL+ sogar noch ein vierter Anbieter dazu.

Das alles ist eine Folge aus dem Bestreben der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und der europäischen Uefa, von Jahr zu Jahr immer mehr Geld für die TV-Übertragungsrechte einzunehmen. Statt den gesamten Wettbewerb (etwa die Bundesliga) von einem Anbieter live übertragen zu lassen, haben die Veranstalter die Rechte für unterschiedliche Spieltage (etwa Freitag und Samstag) an unterschiedliche Medienunternehmen verkauft. So brauchen TV-Zuschauer allein für alle Liga-Spiele mit Wow und DAZN schon zwei Abos.

Je nach Liga und Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb kann der Preis pro Spiel in der Saison 2023/24 von Verein zu Verein deutlich schwanken: Während Fans des SC Freiburg mit rund 14 Euro pro Spiel im Mittelfeld liegen, kommen die Anhänger von Drittliga-Klubs mit rund vier Euro pro Spiel am günstigsten weg. Was genau dahintersteckt, mit welchen Tricks Fans sparen können und warum Werder Bremen an dem Extrempreis von fast 19 Euro pro Spiel selbst schuld ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

FC Bayern München: Hier zahlen Fans am meisten Geld fürs Streaming

731,68 Euro kostet es Bayern Fans regulär, alle Spiele der kommenden Saison live zu sehen. Wie bei allen Klubs hat die Redaktion bei der Rechnung angenommen, dass es die Mannschaft im internationalen Wettbewerb mindestens so weit schafft wie in der Vorsaison – und noch eine Runde weiter.

Der Chefredakteur des Fachmagazins „Kicker“ , Rainer Franzke, hält das zum aktuellen Zeitpunkt – vor der Auslosung der Gruppenphase – für einen guten Näherungswert. Schaffen es die Bayern also bis ins Halbfinale der Champions League, zahlen ihre Fans im deutschen Vergleich am meisten. Umgerechnet auf jeden einzelnen Monat der Saison (August bis Mai) sind das 73,17 Euro.

So haben wir gerechnet Auswahl 54 Mannschaften spielen in den drei obersten deutschen Ligen, davon je 18 in der ersten und zweiten Bundesliga. Wir haben die 18 Traditionsvereine mit den meisten Fans und damit dem größten Zuschauerinteresse ausgewählt – gemessen an der Zahl der Vereinsmitglieder (siehe Tabelle unten). Annahme Maßgeblich für den Preis pro Saison sind die zu erwartenden Spiele. Ein Teil davon läuft in Pokalwettbewerben, in denen nach jeder Runde ein Ausscheiden möglich ist. Hier haben wir für die Rechnung unterstellt, dass jeder betrachtete Klub mindestens so weit kommt wie in der vergangenen Saison – und noch eine Runde weiter. Wow von Sky Wow von Sky überträgt die Bundesliga am Samstag sowie dienstags und mittwochs in den (seltenen) „englischen Wochen“ und außerdem den kompletten DFB-Pokal. Für Fans eines Bundesliga-Klubs lohnt sich grundsätzlich das Jahresabo für 24,99 Euro im Monat gegenüber dem monatlich kündbaren Angebot für 29,99 Euro. DAZN DAZN zeigt die Bundesliga am Freitag und Sonntag und 121 der 137 Spiele der Uefa Champions League. Allein 16 Top-Spiele der Königsklasse am Dienstagabend sind nicht enthalten. Fans eines Bundesliga-Klubs fahren mit dem Jahresabo für 29,99 Euro besser als mit Monats-Abo für 44,99 Euro – erst recht, wenn ihr Verein auch Champions League spielt. MagentaTV MagentaTV kostet im Jahresabo 12,95 Euro pro Monat und lohnt sich für Fans, die sowohl Wow als auch DAZN im Paket haben wollen. Sie zahlen im Paket nur 52,94 Euro im Monat anstelle von 54,98 Euro. Amazon Prime Amazon Prime hat für 16 Top-Spiele der Champions League am Dienstagabend die Exklusiv-Rechte. Das Monatsabo ist mit 8,99 Euro pro Monat nur geringfügig teurer als das Jahresabo (7,49 Euro) und lohnt sich für Fußball-Zuschauer mehr. RTL+ RTL+ zeigt die Spiele der Europa League und der Europa Conference League. Da die Klubs in diesen Wettbewerben nach jeder Runde ausscheiden können, lohnt sich für Fans auch hier das Monatsabo für 6,99 Euro mehr als das Jahresabo für 5,83 Euro pro Monat. Die Rechnung Summiert man alle voraussichtlich anfallenden Jahres- und Monatskosten pro Verein, kommt man auf den Gesamtpreis pro Saison. Teilt man den Gesamtpreis durch die zehn Monate, in denen tatsächlich gespielt wird, ergibt sich der Preis pro Spielmonat. Rechenbeispiel Eintracht Frankfurt Frankfurt spielt in der Bundesliga und im DFB-Pokal (Wow und DAZN jeweils im Jahresabo) sowie in der Europa Conference League. Experten trauen der Eintracht in diesem Wettbewerb sogar das Finale zu. Fans bräuchten dafür insgesamt acht Monate lang RTL+ Premium. Für die gesamte Saison macht das also 24,99 x 12 + 29,99 x 12 + 6,99 x 8 = 715,68 Euro und damit 71,57 Euro für jeden der zehn Monate, in denen der Ball rollt.

Der Preis setzt sich zum einen aus den Streamingdiensten Wow und DAZN zusammen. Beide Anbieter sind für zehn Spielmonate Bundesliga unverzichtbar. Fans kommen im Jahresabo günstiger weg, als wenn sie einzelne Monatsabos kaufen.

Um dazu auch alle Spiele der Champions League sehen zu können, brauchen FCB-Anhänger zusätzlich ein Abo von Amazon Prime. Hier lässt sich mit dem Monatsabo sparen, im spielfreien Januar können Fans kündigen. Studierende sparen noch mal mehr: Die ersten sechs Monate Prime gibt es kostenlos, danach zahlen sie für das Abo mit 4,49 Euro pro Monat nur die Hälfte.

Aber auch alle Nicht-Studierende können sparen: Bei Einzelhändlern wie Lidl oder Media Markt sind reduzierte Prepaid-Karten für DAZN-Jahresabos erhältlich, mit denen Fans bis zu 60 Euro im Jahr sparen können. Und wer die Spiele auf einem neuen Fernseher oder mit einer neuen Soundbar schauen will, bekommt aktuell bei bestimmten Aktionsgeräten von Samsung ein Wow-Jahresabo geschenkt.

Das größte Schnäppchen können Neukunden bei MagentaTV machen: Wer bereit ist, sich zwei Jahre auf einen der MagentaTV-Basistarife (ab zehn Euro monatlich) festzulegen, kann bis Ende September Wow, DAZN und MagentaSport für 39 Euro monatlich im Jahresabo dazubuchen.

Bayern-Fans müssten dann nur noch das Amazon-Prime-Abo einzeln abschließen, um alle Spiele ihrer Mannschaft sehen zu können. Bei MagentaSport gibt es übrigens auch alle Frauen-Bundesliga-Spiele zu sehen, die die Münchener Damen in der letzten Saison gewonnen haben.

Borussia Dortmund – Für BVB-Fans wird es teuer

Mehr als 72 Euro pro Monat zahlen die BVB-Fans in der neuen Saison. Dieser Preis ergibt sich, wenn die Borussia in der Champions League ins Viertelfinale kommt – und damit eine Runde weiter als in der vergangenen Saison. „Kicker“ -Chefredakteur Rainer Franzke traut dem Klub das zu.

Um alle Spiele live zu sehen, müssen Zuschauer Abos bei drei verschiedenen Streamingdiensten abschließen, denn Skys Streaminganbieter Wow, DAZN und Amazon Prime zeigen jeweils nur Teile verschiedener Wettbewerbe. Bei Wow läuft der DFB-Pokal, alle Samstagsspiele der Bundesliga und die Spieltage am Dienstag und am Mittwoch in den englischen Wochen. DAZN zeigt die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga und außerdem einen großen Teil der Champions League. Für die Dienstagsspiele in der Champions League brauchen BVB-Fans wie die Bayern-Anhänger zusätzlich das Amazon-Prime-Abo.

Die größten Fußballvereine Deutschlands FC Bayern München 300.000 Mitglieder Borussia Dortmund 175.000 Mitglieder FC Schalke 04 174.000 Mitglieder Eintracht Frankfurt 130.000 Mitglieder 1. FC Köln 127.376 Mitglieder Borussia Mönchengladbach 98.000 Mitglieder Hamburger SV 95.000 Mitglieder VfB Stuttgart 80.000 Mitglieder SC Freiburg 60.000 Mitglieder 1. FC Union Berlin 56.312 Mitglieder Hertha BSC 46.057 Mitglieder Werder Bremen 42.407 Mitglieder FC St. Pauli 35.000 Mitglieder 1. FC Nürnberg 27.722 Mitglieder Fortuna Düsseldorf 27.200 Mitglieder Dynamo Dresden 26.076 Mitglieder TSV 1860 München 25.258 Mitglieder 1. FC Kaiserslautern 25.100 Mitglieder

Bei Wow und DAZN lohnt sich schon durch die über zehn Monate laufende Bundesliga das Jahresabo, bei Amazon Prime hingegen profitieren die BVB-Fans vom Monats-Tarif. Scheidet Borussia aus der Champions League aus, können Fans dieses Abo dann flexibel kündigen. Außerdem lohnt sich hier eine zwischenzeitliche Kündigung für den Januar, wenn die europäischen Wettbewerbe pausieren.

Bei voraussichtlich fast 50 Spielen liegen die BVB-Fans mit ihren Gesamtkosten für die Streaming-Saison bei 722,69 Euro. Pro Spiel wären das 14,75 Euro, vorausgesetzt der „Kicker“-Experte liegt mit seiner Einschätzung richtig. Fans die nach Sparmöglichkeiten suchen, könnten ähnlich wie die Fans des FC Bayern bei MagentaTV, Samsung-Geräten oder Prepaid-Karten im Einzelhandel fündig werden.

Eintracht Frankfurt – Streaming ist dreimal so teuer wie manche Dauerkarte für den Deutsche Bank Park

Eintracht-Fans müssen in dieser Saison insgesamt 715,68 Euro für alle Spiele bezahlen. Auch sie brauchen drei Abos, um bei jeder Partie ihres Vereins vor dem Fernseher mitfiebern zu können. Die Eintracht tritt in dieser Saison in der Bundesliga, beim DFB-Pokal und sehr wahrscheinlich in der Europa Conference League an.

Die Partien der nationalen Wettbewerbe zeigt in erster Linie Skys Streaminganbieter Wow, die Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag laufen bei DAZN. Beide Abos brauchen Eintracht-Anhänger, wenn sie alle innerdeutschen Pflichtspiele streamen wollen.

Sollte sich der Klub vom Main für die Europa Conference League qualifizieren, käme dann noch ein RTL+ Premium-Abo dazu. Dieses lässt sich monatlich kündigen, für den Fall, dass die Eintracht früher als erhofft ausscheidet.

„Kicker“-Chefredakteur Rainer Franzke traut dem Europa-League-Sieger von 2021/22 aber auch zu, die Conference League zu gewinnen. In unserer Rechnung haben wir das RTL+-Abo daher bis weit ins neue Jahr berücksichtigt. Allerdings: Das Finale läuft auch kostenfrei im Hauptprogramm von RTL.

Neben den Kombi-Spar-Angeboten von Wow und DAZN für die Bundesliga können Anhänger von Eintracht auch von der Neuauflage eines Europacup-Angebots profitieren: RTL bietet Neukunden einen „Season Pass“ an, mit dem Eintracht-Fans mehr als elf Euro sparen können.

Bundesliga live: Für Fans von 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart und Werder Bremen wird es teuer

Vor allem DAZN hat seine Preise im Vergleich zur Vorsaison massiv erhöht. Das trifft vor allem die Fans vom 1. FC Köln, von Borussia Mönchengladbach, vom VfB Stuttgart und von Werder Bremen. Diese Klubs spielen nur national – und so fällt die Preiserhöhung des Sky-Wettbewerbers bei ihnen besonders stark ins Gewicht.

Wer alle Spiele der ersten Bundesliga verfolgen will, braucht bekanntlich neben dem Wow-Abo von Sky auch das Angebot von DAZN. Bei beiden Diensten lohnt sich das Jahresabo für zusammen 65,98 Euro pro Spielmonat und damit insgesamt 659,76 Euro im Jahr.

Bis zu 60 Euro weniger im Jahr zahlen Fans, die das DAZN-Abo per Prepaidkarte buchen. Die gibt es zum Beispiel bei Lidl oder Media Markt aktuell im Angebot. Auch mit dem Kombi-Abo bei MagentaTV lässt sich – wie bei den anderen Vereinen – sparen.

Den teuersten Preis pro Spiel zahlen übrigens Anhänger vom SV Werder. Das haben die Bremer ihren Fans selbst eingebrockt, indem sie im DFB-Pokal schon in der ersten Runde ausgeschieden sind. Werderaner haben also nichts mehr davon, dass sie bei Wow sämtliche Pokalspiele mit im Paket haben.

Alle Spiele vom SC Freiburg live – Mit diesem Deal sparen Fans über 200 Euro

39 Euro monatlich für alle Spiele der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League: Fans des SC Freiburg können in der Saison 2023/24 sparen – wenn sie den Umweg über MagentaTV wählen. Neukunden können für den Aktionspreis sowohl auf Skys Streaminganbieter Wow als auch auf DAZN zugreifen. Wer dann zum Beispiel den MagentaTV Smart Basistarif wählt, bekommt RTL+ Premium dazu und hat sämtliche Abos, um alle Spiele zu streamen, in einem Deal.

Für alle anderen wird es mit voraussichtlich 70,87 Euro pro Spielmonat und insgesamt 708,69 Euro pro Saison deutlich teurer. Wow und DAZN sind im Jahresabo auch hier wieder die günstigste Option, um alle Spiele der Bundesliga zu sehen.

Für die Spiele in der Europa League und gegebenenfalls der Europa Conference League brauchen Fans zusätzlich ein RTL+ Premium-Abo, das lässt sich aber monatlich abbestellen. Wer RTL+ bisher noch nicht genutzt hat, profitiert von einem kostenlosen Freimonat. Hinzu kommen wie bei Eintracht Frankfurt beschrieben das „Season Pass“-Angebot mit voraussichtlich vier Euro Ersparnis, wenn der SC Freiburg mindestens ins Viertelfinale kommt, sowie die Sparmöglichkeiten über Gutschein-Angebote im Einzelhandel und bei Samsung

Berlin: Champions League wird teuer – Union-Fans brauchen die meisten Streaming-Abos

Auf ganze vier unterschiedliche Abonnements müssen sich Fans von Union Berlin einstellen, wenn sie alle Spiele sehen wollen. Grund ist die Qualifikation der Berliner zur Uefa Champions League. Da sich der Außenseiter dort sehr wahrscheinlich nicht über die Gruppenphase hinaus halten wird, müssen Fans mit einem Abstieg in die Europa League rechnen, beginnend mit den Playoffs ums Achtelfinale.

Und hier beginnt das Abo-Wirrwarr: Die Champions League-Gruppenspiele des 1. FC Union Berlin laufen bei Amazon Prime und DAZN, die sich die Übertragungsrechte für Dienstag und Mittwoch teilen. Sollten die Berliner am Ende auf Platz drei in ihrer Gruppe landen, qualifizieren sie sich damit für die Playoff-Spiele um die Achtelfinal-Plätze der zweiten europäischen Liga. Fans müssten dann ihr Amazon Prime-Abo durch ein RTL+ Premium-Abo ersetzen, denn nur beim RTL-Streamingdienst läuft die gesamte Europa League.

Bei Amazon Prime ist das monatlich kündbare Abo für Union-Fans die günstigste Wahl. Auch RTL+ Premium lässt sich grundsätzlich monatlich kündigen – das sollten Fans im Januar nutzen, denn in diesem Monat finden keine Europacup-Spiele statt. Zusätzlich lohnt bei beiden Streamingdiensten wieder der Blick auf kostenlose Freimonate für Neukunden.

Die Bundesliga und DFB-Pokalspiele können Union-Fans wie alle anderen Anhänger beim Sky-Dienst Wow und bei DAZN schauen. Über die gesamte Spielzeit der Bundeliga gerechnet lohnt sich bei diesen beiden Diensten dann das Jahresabo. So oder so wird es teuer für die Eisernen: Auf knapp 717 Euro fürs Streaming kommen treue Fans in dieser Saison. Supermarkt-Angebote wie weiter oben beschrieben können den Gesamtpreis um 60 Euro senken.

Schalke, HSV, FC St. Pauli, Hertha, FCK, 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf live: Fans von Traditionsvereinen in der 2. Liga zahlen weniger fürs Streaming

So hart es ist, nicht (mehr) erstklassig zu sein: Für die Fans hat es auch einen Vorteil. Denn für die 2. Bundesliga und den DFB-Pokal reicht ein einziges Abo. Skys Streaminganbieter Wow deckt alle Spiele ab. Für Fans, die kein Spiel verpassen wollen, lohnt sich grundsätzlich das Jahresabo für insgesamt 299,88 Euro. Für jeden der zehn Monate, in denen der Ball tatsächlich rollt, zahlen Abonnenten also rechnerisch 29,99 Euro. Sparen lässt sich mit den gleichen Aktions-Angeboten, die auch für Fans der Erstligisten gelten.

Dynamo Dresden und 1860 München live streamen: Drittliga-Fans kommen am günstigsten durch die Saison

Fans von Drittliga-Vereinen bekommen am meisten für ihr Geld. Gerade mal 155,40 Euro müssen etwa Anhänger von Dynamo Dresden und dem TSV 1860 München bezahlen, wenn sie alle Pflichtspiele ihrer Klubs sehen wollen. MagentaTV zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga für 15,54 Euro pro Spielmonat, wenn Fans sich für das Jahresabo entscheiden.

Den Anhängern der Traditionsvereine mit ihren jeweils gut 25.000 Mitgliedern bleibt in der Saison 2023/24 auch nur die Liga. Denn sowohl Dynamo als auch die Münchener Löwen verpassten die Teilnahme am DFB-Pokal. Damit bleibt den Fans zumindest eine teure Versuchung erspart: Beim Sky-Anbieter Wow hätten sie für jeden Monat mit einem Pokalspiel noch mal 29,99 Euro extra zahlen dürfen.

Erstpublikation: 18.08.2023, 18:17 Uhr.