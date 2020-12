Das große Handelsblatt-Quiz Was tat Thomas Kemmerich zwei Tage nachdem er zu Thürings Ministerpräsident gewählt wurde?

Testen Sie, wie gut Sie über die wichtigsten Geschehnisse des ablaufenden Jahres informiert sind – und nutzen Sie die Chance auf attraktive Preise.

Was die Welt Anfang Dezember 2019 bewegt hat? Madrid empfängt die Welt zur UN-Klimakonferenz, die Franzosen streiken gegen die geplante Rentenreform ihrer Regierung, und die SPD wählt Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an ihre Spitze.

Ein Jahr später erschüttert eine Pandemie die Welt in ihren Grundfesten, verändert ein Virus das Leben der Menschen auf allen Kontinenten. Corona-Pandemie ist das (Un-)Wort des Jahres.

Und sonst? Angela Merkel ist in ihrem letzten Kanzlerinnenjahr als Krisenmanagerin gefordert, Donald Trump kann sich nur schwer vom Weißen Haus trennen, die Märkte brachen ein und kamen mit Macht zurück, die CDU sucht noch immer einen neuen Vorsitzenden. Der „Fall Wirecard“ entwickelt hat sich zu einem Wirtschaftsskandal allererster Güte. Unternehmen gingen an die Börse, andere flogen aus dem Dax, Vorstände fingen an und mussten gehen.

