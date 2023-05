Disney Plus-Kosten So viel kostet ein Disney+ Abo 2023

Die Nutzerzahlen des Unterhaltungsriesen steigen. Doch was bekommen die Kunden für ihr Geld, und was kostet ein Disney Plus-Abo?

Ein Smartphone zeigt das Disney Plus-Logo

Disney Plus ging in Deutschland am 12. November 2019 an den Start und verzeichnet seitdem steigende Nutzerzahlen. Besonders die Coronapandemie sorgte bei Disney Plus, ähnlich wie bei anderen Streamingdiensten, für einen beachtlichen Kundenansturm. Zusammen mit Disneys anderen Streamingdiensten Hulu und ESPN+ zählte der Unterhaltungsriese im ersten Halbjahr 2022 sogar mehr Nutzer als Konkurrent Netflix. Doch was kostet ein Disney-Plus-Abo 2023?

Was kostet Disney Plus 2023 monatlich?

Der Streamingdienst bietet neben einem Monatsabo auch ein Jahresabo an. Ersteres kostet 8,99 Euro monatlich – ein Jahresabo beläuft sich auf 89,90 Euro. Beim Abschluss des Jahresabos sparen die Abonnenten also 17,98 Euro. Disney Plus schenkt seinen Jahresabonnenten damit zwei Monate seines Video-On-Demand-Angebots.

Kann ich Disney Plus kostenlos testen?

Aktuell bietet Disney Plus keinen Probemonat an. Für Interessenten empfiehlt es sich, mit einem Monatsabo zu starten, um sich einen Überblick über das Angebot des Streamingriesen zu verschaffen.

Wie kann ich mein Disney-Plus-Abo kündigen?

Das Disney-Plus-Abo lässt sich jederzeit kündigen. Die Kündigung erfolgt dann zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums.

Um Ihr Abo zu kündigen, müssen Sie sich in Ihrem Konto anmelden. Über dem Punkt „Profile“ und dem Unterpunkt „Konto“ gelangen Sie zum Bereich „Abo“. Dort klicken Sie auf das jeweilige aktuelle Disney-Plus-Abo. Auf der folgenden Seite müssen Sie dann die Schaltfläche „Abo kündigen“ anklicken und die Kündigung mit einem Mausklick auf den Button „Nein Danke. Disney Plus kündigen“ bestätigen.

Wurde das Abonnement über einen App Store abgeschlossen, müssen Sie die Kündigung im jeweiligen App Store vornehmen.

Disney Plus Account-Sharing: Wer darf mein Abo nutzen?

Das Account-Sharing, also das Teilen eines Accounts mit anderen Personen, ist für Familienmitglieder gedacht, die in demselben Haushalt leben.

Anders als beim Streamingdienst Netflix, ist das aber nicht explizit in den Nutzungsbedingungen festgehalten.

Grundsätzlich können Sie also ihr Disney-Plus-Abonnement mit Freunden teilen, die über Ihre Zugangsdaten für den Dienst verfügen.

Auf welchen Geräten kann ich mein Disney Plus-Abonnement nutzen?

Die Filme und Serien können Sie auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Neben dem PC gibt es eine Vielzahl an Endgeräten, die die Wiedergabe von Disney Plus Inhalten unterstützt. Disney Plus können Sie zum Beispiel auf den folgenden Geräten und Plattformen abrufen:

Webbrowser

Smartphone & Tablet (Android & iOS)

Smart-TV

Spielekonsolen (Xbox & Playstation)

Apple TV

Magenta TV

Amazon Fire TV

Dieser Artikel erschien bereits am 24.01.2023. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.