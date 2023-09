Frauen in Führungspositionen Female Allstar Board 2023: Das sind die Preisträgerinnen

Mit dem Female Allstar Board zeichnen das Handelsblatt und die Unternehmensberatung Bain & Company fünf außergewöhnliche Managerinnen aus. Das sind die diesjährigen Preisträgerinnen im Kurzporträt.

Mit der Veranstaltung soll außergewöhnlichen Frauen in Führungspositionen eine Bühne gegeben werden. Die Preisträgerinnen beim Female Allstar Board

München Die Führungsebenen deutscher Unternehmen bleiben von Männern bestimmt. Auf eine Vorständin kamen in Dax-Konzernen zuletzt noch mehr als drei männliche Spitzenmanager, wie das Handelsblatt Research Institute im Mai berechnete. Und nur eins der größten deutschen Börsenunternehmen wird aktuell von einer Frau geführt: Belén Garijo bei Merck.

Dabei mangelt es nicht an guten Managerinnen, das zeigt der Blick in die Vorstandsgremien der Dax-Unternehmen sowie des deutschen Mittelstands. Mit dem Female Allstar Board will das Handelsblatt gemeinsam mit der Unternehmensberatung Bain & Company außergewöhnlichen Frauen in Führungspositionen eine Bühne geben.

Eine Jury aus erfahrenen Wirtschaftslenkenden hat am Mittwochabend in München fünf Top-Managerinnen für ihre Leistung in der Führungsetage deutscher Unternehmen ausgezeichnet. Zusammen bilden sie einen idealtypisch zusammengesetzten Vorstand – aber eben nur mit Frauen besetzt.