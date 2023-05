Fußball Bundesligaklubs lehnen Investoreneinstieg in der DFL ab

Der Ligaverband will mit Hilfe eines Finanzinvestors Digitalisierung und Internationalisierung vorantreiben. Doch die Gegner eines Private-Equity-Einstiegs haben sich vorerst durchgesetzt.

Nicht nur in den Klubs selbst, auch in Stadion und unter Fans hatte es Widerstände gegen den Investoreneinstieg gegeben. (Foto: dpa) Protest am Rande der DFL-Mitgliederversammlung

Frankfurt Die Fußball-Bundesliga muss ihre Hoffnung auf Milliarden von Investoren zunächst begraben. In einer Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga verfehlte ein entsprechender Plan am Mittwoch in Frankfurt die notwendige Zweidrittelmehrheit.

20 der Klubs stimmten zu, 11 stimmten dagegen, dazu gab des fünf Enthaltungen, erklärte Joachim Watzke, Aufsichtsratschef und Präsidiumssprecher des Ligaverbands Deutsche Fußball-Liga (DFL). „Der Prozess ist zu Ende, das ist Demokratie“, sagte der Fußballfunktionär von Borussia Dortmund am Mittwoch in Frankfurt. Watzke sagte, er hätte einen Investoreneinstieg „aus vollem Herzen“ mitgetragen.

Mit dem Private Equity Geld hätte die Gesamtvermarktung der Bundesliga, vorrangig im Ausland, gestärkt werden sollen, wo Deutschland etwa von der Konkurrenz aus England abgehängt ist. Für die Liga bedeute das Scheitern des Projekts, dass der geplante Investitionsrahmen für die Verstärkung der Auslandsvermarktung nicht gegeben sei, kommentierte Watzke: „In der Liga ist offenbar das Thema Wettbewerbsfähigkeit einigen nicht so wichtig.“