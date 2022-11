Fußball Wo der VfL Bochum den FC Bayern schlägt

Erstmals hat die Unternehmensberatung Bain eine Tabelle der Ökonomie erstellt. Einige Außenseiter können hier im Vergleich besonders punkten.

Der VfL Bochum holte in der vergangenen Saison die meisten Punkte, wenn man die Ausbeute ins Verhältnis zu den Ausgaben setzt. (Foto: IMAGO/kolbert-press) Jubelnde Bochumer

München In der Fußball-Bundesliga kämpft der VfL Bochum gegen den Abstieg – doch wenn es um die „Kader-Effektivität“ geht, sind die Westdeutschen an der Spitze, vor Union Berlin und dem SC Freiburg. Die Top-Klubs FC Bayern München und Borussia Dortmund finden sich dagegen plötzlich in der unteren Tabellenhälfte wieder, wenn man die erreichte Punktzahl in der vergangenen Saison 2021/22 ins Verhältnis zum Aufwand fürs Spielerpersonal setzt.

Der Bochumer Triumph ist eines von vielen Ergebnissen einer erstmals erstellten großen Bundesliga-Studie der Unternehmensberatung Bain & Company. „Maximaler sportlicher Erfolg hat offenkundig seinen Preis und erfordert überdurchschnittliche Investitionen“, sagt Bain-Partner und Co-Autor Philip Dowling.

Wenn man alle ökonomischen Kriterien betrachtet, liegt jedoch – wie auch in der sportlichen Tabelle – der FC Bayern mit 68,6 Punkten deutlich vorn. Kein Wunder, dass kein anderer Verein so viele Spieler zur Weltmeisterschaft abstellt, die an diesem Sonntag in Katar beginnt.