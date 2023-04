Fußballbundesliga DFL-Investorendeal steht auf der Kippe

Proteste in Dortmund

München Der geplante Investorendeal der Fußballbundesliga droht zu scheitern. Auf der gemeinsamen Sitzung von Präsidium und Aufsichtsrat der Deutschen Fußball-Liga (DFL), der Vereinigung der 36 Profiklubs, kam es nach Informationen des Handelsblatts zum offenen Streit. Nachdem vor Monaten zunächst ein Teilverkauf von 15 Prozent aller Medienrechte über 30 Jahren im Gespräch war, geht es nun um 12,5 Prozent – bezogen auf höchstwahrscheinlich nur noch 20 Jahre.

Über solche Einzelheiten einer „strategischen Partnerschaft“ wurde am vergangenen Dienstag in der Frankfurter DFL-Zentrale über mehr als sechs Stunden lang erregt diskutiert. Zur Debatte standen nur noch fünf statt der zuvor avisierten sechs Offerten von Private-Equity-Firmen.

Nach Handelsblatt-Informationen waren noch die „indikativen Angebote“ von Blackstone, KKR, EQT, Advent und CVC im Rennen, Bridgepoint fehlte. Die britische Finanzfirma steht offenbar nur noch als Kooperationspartner zur Verfügung. Die DFL-Runde redete auch darüber, wie man die unterschiedlichen Angebote am besten vergleichbar machen könnte.

Insgesamt soll der auf Zeit angestrebte Teilverkauf immerhin einen Erlös von mehr als zwei Milliarden Euro einbringen. Etliche Klubs der Ersten und Zweiten Liga haben nach der zuschauerlosen Corona-Phase großen Finanzbedarf.

Zwischen den Klubs gibt es jedoch erhebliche Meinungsunterschiede. Überraschend sprach sich sogar DFL-Co-Geschäftsführer Oliver Leki vom Freiburger SC in der Sechs-Stunden-Sitzung gegen einen längeren Verkauf der Rechte aus und plädierte für einen Zeitraum von 20 Jahren.

BVB-Chef Watzke führt die Investor-Befürworter

Je kürzer der Verwertungszeitraum ausfällt, desto unattraktiver wäre das Geschäft für Private-Equity-Investoren: Sie leben davon, nach einigen Jahren einen Käufer zu finden, der weitaus mehr für das erworbene Gut zahlt. Bereits in der Amtszeit des ehemaligen DFL-Chefs Christian Seifert war 2021 ein ähnlicher Finanzdeal gescheitert: Damals sollte Private Equity am Vertrieb der DFL-Auslandsrechte beteiligt werden.

Für neu aufgetretene Probleme spricht, dass eine außerordentliche DFL-Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs erst am 24. Mai über den Fortgang der Verhandlungen entscheiden soll. Nach Plan der Befürworter des Geschäfts, die vom Dortmunder Manager Hans-Joachim Watzke angeführt werden, soll der Kreis potenzieller Partner dann auf drei Finanzfirmen begrenzt werden. Ursprünglich war intern der 12. Mai als Termin für das DFL-Sondermeeting genannt worden.

Die neu gewonnene Zeit will die Gruppe um DFL-Aufsichtsratschef Watzke nutzen, um in informellen Treffen die Opposition zu überzeugen und mehr Klubs als bisher für den angestrebten Teilverkauf mitzunehmen. Dabei sollen die Erst- und Zweitligisten getrennt tagen. Zwei Drittel der 36 Klubs – also 24 Vereine – müssen für die Transaktion stimmen. 13 Nein-Stimmen würden für eine Ablehnung reichen.

Insbesondere im Kreis der Zweiten Liga ist eine Mehrheit allem Anschein nach gegen einen Deal mit Private-Equity-Firmen. Die Aufständischen gegen das Watzke-Modell argumentieren, die Aufnahme eines Kredits zur Refinanzierung falle letztendlich viel günstiger aus als ein Teilverkauf an Private Equity. Auch diese Finanzierungsform soll geprüft werden.

Unter den Erstligisten gelten der FC Augsburg und der 1. FC Köln als Gegner des Geschäfts. Der Kölner Manager Christian Keller wurde jüngst mit den Stimmen der Zweitligisten sogar gegen den Kandidaten der Watzke-Fraktion in den DFL-Aufsichtsrat befördert. „Geld und Kommerz sollten Mittel zum Zweck sein, damit das Spiel besser funktioniert, aber nicht andersrum“, hinterließ er als Botschaft.

Fans protestieren auch bei den großen Bundesligaklubs

Zur turbulenten Sitzung vom Dienstag heißt es in einer Presseerklärung der DFL lediglich, es seien „zahlreiche Anregungen aufgenommen und Detailfragen erörtert worden, die Eingang in das Gesamtkonzept finden“.

Solche PR-Diplomatie ändert wenig daran, dass der deutsche Spitzenfußball in der Frage des Investorengeschäfts gespalten ist. Das zeigte sich auch am Freitag voriger Woche bei einem informellen Treffen der Gruppe der „fanintensiven“ Vereine wie VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf oder HSV. Die eine Hälfte war für das Geschäft, die andere dagegen.

Diese Vereine stehen unter dem Druck ihrer Fangruppen, die bei Bundesligaspielen auf der Tribüne mit Transparenten ihren Unmut über das anstehende Finanzgeschäft äußern. Im Spiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin sangen vor einigen Wochen Fans aus beiden Lagern gemeinsam: „Ihr macht unseren Sport kaputt.“ Und per offenem Brief wandte sich das Bündnis „Südtribüne Dortmund“ ans Publikum: Der vorgesehene Investorendeal sei mit dem Grundwertekodex des Vereins nicht vereinbar. Für dieses Bundesliga-Wochenende sind weitere Proteste angekündigt.

Viele Spitzenklubs suchen in der angespannten Stimmung deshalb einen engeren Schulterschluss mit den Fans. So plant Zweitligist Fortuna Düsseldorf, langfristig für Heimspiele keinen Eintritt mehr zu verlangen – finanziert würde das von Unternehmen wie Targobank, Hewlett-Packard oder Provinzial, die für drei Jahre mit einem Sponsoring von schätzungsweise fünf Millionen Euro per annum gewonnen wurden.

Dreesen könnte vom FC Bayern München zur DFL gehen

Käme es nun doch noch zu einem großen Finanzdeal der DFL – den Deutsche Bank und Nomura begleiten –, sollen den Klubs nur noch 200 Millionen bis 300 Millionen Euro beliebig für Spielerkäufe und Beraterhonorare zur Verfügung stehen. 650 Millionen sollen an die DFL fließen, etwa zum Aufbau einer digitalen Plattform und für Nachhaltigkeitsprojekte.

Zusätzlich zum Streit übers Geld zeichnen sich auch noch Debatten um die künftige Führung der DFL ab. Der Freiburger Manager Leki und sein Frankfurter Kollege Axel Hellmann hatten den Posten interimsmäßig zum Jahresanfang bis Ende Juni übernommen, nachdem sich Vorgängerin Donata Hopfen nicht mal ein Jahr auf dem Posten halten konnte.

Zuletzt hatte Hellmann als Top-Kandidat gegolten. Offenbar will er sich aber lieber auf Eintracht Frankfurt konzentrieren, wo sein bis 2027 geschlossener Vertrag künftig besser dotiert werden soll – mit zwei Millionen Euro jährlich statt bisher rund 1,2 Millionen, wie „Bild“ kolportierte. In Frankfurt hatte es zuletzt heftige Machtkämpfe zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gegeben.

Als möglicher DFL-Chef wird nun der Name eines gewieften Finanzmanns gehandelt: Jan-Christian Dreesen. Er verlässt nach zehn Jahren den Vorstand des FC Bayern München. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des Rekordmeisters, hatte bereits im Februar moniert, der Einfluss seines Klubs auf den deutschen Fußball im Bereich DFL und DFB sei ihm zu wenig: „Es kann nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist.“

