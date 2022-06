Gerry Cardinale Graue Eminenz im Sport-Business: Ein Ex-Goldman-Banker kauft den AC Mailand

New York Am 22. Mai stand Gerald „Gerry“ Cardinale auf der Piazza vor dem Mailänder Dom und feierte inmitten rot-schwarzer Fahnen den neuen italienischen Fußballmeister AC Mailand. Zu dem Zeitpunkt waren die Verhandlungen des 53-jährigen US-Investors über den Kauf des Vereins bereits in den letzten Zügen.

Am Mittwoch hat Cardinale mit seiner Investmentfirma Redbird Capital Partners die Vorverträge unterschrieben: Stattliche 1,2 Milliarden Euro wird Redbird für den Verein zahlen, der einst dem Unternehmer und früheren Regierungschef Silvio Berlusconi gehörte.

Ein italienischer Fußballmeister hatte dem ehemaligen Goldman-Sachs-Banker mit italienischen Wurzeln noch in seiner Sammlung gefehlt. Mit dem AC Mailand kauft Cardinale nun einen der bekanntesten Klubs der Welt mit einer riesigen Fan-Gemeinde auch außerhalb Italiens. Die endgültigen Verträge sollen in den kommenden Wochen unterschrieben werden.

Dank seiner Investmentfirma Redbird kontrolliert der Unternehmer schon heute den französischen Fußballverein FC Toulouse. Außerdem hat er sich 2021 für 735 Millionen Dollar mit zehn Prozent an der Fenway Sports Group beteiligt. Dieser Holding gehören unter anderem die Baseball-Mannschaft Boston Red Sox und der englische Erstligist FC Liverpool.

Nun kommt also der AC Mailand dazu. Lange war „Milan“ der ganze Stolz von Berlusconi. Der wusste die Treue der Fans auch für Wahlkampfzwecke zu nutzen, als er in die Politik ging. Anders als der Mailänder Lokalrivale Inter mit seinen eher elitären Fans war der AC Mailand stets der Klub des normalen Volks.

Cardinale setzte sich gegen Investoren aus Bahrain durch

Finanziell ging es dem Verein unter Berlusconi jedoch nicht gut. Und so verkaufte der Politiker den Verein zunächst 2017 an chinesische Investoren, die ihn kurz darauf nach ihrer Insolvenz wiederum an den Hedgefonds Elliott von Paul Singer weitergaben. Der hat für den Kauf und die späteren Investitionen insgesamt 700 Millionen Dollar hingelegt. Nun reicht Singer nur vier Jahre später die Mehrheit an dem Klub mit deutlichem Gewinn weiter.

Um den AC Mailand hatte sich auch die Finanzfirma Investcorp aus Bahrain bemüht. Aber Singer, der mit einem geringen Anteil beteiligt bleibt, favorisierte am Ende doch seinen US-Landsmann Cardinale, der längst als graue Eminenz im Sport- und Showgeschäft gilt.

„Als wir den AC Mailand 2018 übernommen haben, haben wir einen Klub mit einer enormen Geschichte geerbt, aber mit ernsten finanziellen Problemen und einer mittelmäßigen sportlichen Performance“, erklärte Singers Sohn Gordon, Managing Partner bei dem Hedgefonds, am Mittwoch. „Unser Plan war einfach: Finanzielle Stabilität schaffen und den AC Mailand dorthin zurückbringen, wo er im europäischen Fußball hingehört.“ Heute habe man beides erreicht.

„Wir sind geehrt, ein Teil der illustren Geschichte des AC Mailand zu sein“, sagte Cardinale am Mittwoch zu dem Deal „Wir freuen uns darauf, eine Rolle in dem nächsten Kapitel des Klubs zu spielen, in dem er an seinen berechtigten Platz an der Spitze des italienischen, europäischen und Weltfußballs zurückkehrt“.

Redbirds Investment-Philosophie und die Ergebnisse seiner Teams hätten gezeigt, dass Fußballvereine erfolgreich und nachhaltig sein könnten. „Wir freuen uns auf eine langjährige Partnerschaft mit dem Klub, seinem Management-Team und den Milanisti überall auf der Welt, um Mailand weiter nach vorne zu treiben in den kommenden Jahren.“

1,2 Milliarden Euro zahlt seine Investmentfirma Redbird für den Verein. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Gerry Cardinale

Cardinale ist in den Vororten von Philadelphia aufgewachsen. Der leidenschaftliche Ruderer hat später in Harvard und Oxford nicht etwa Wirtschaft, sondern zunächst Sozial- und dann Politikwissenschaften studiert. Seine Karriere in der Finanzwelt begann 1993 bei der New Yorker Investmentbank Goldman Sachs. Dort schaffte er es bis zum Partner und war mit für das 100 Milliarden Dollar schwere Private-Equity-Geschäft zuständig.

In dieser Zeit arbeitete er unter anderem schon an einem Fernsehsender rund um das Baseball-Team der New York Yankees, der später für vier Milliarden Dollar von Rupert Murdoch gekauft wurde. Später entwickelte er eine Vermarktungsplattform mit dem Namen „Legends Hospitality“ für die Yankees und die Dallas Cowboys.

2014 machte er sich mit seiner Investmentfirma Redbird selbstständig. Das Unternehmen investiert zwar auch in Gas und Finanzfirmen. Aber der Schwerpunkt liegt auf Sport und auf dem Zusammenspiel von Technologie, Sport, Medien und Kultur. Heute gelte wieder: „Content is king“, sagte Cardinale kürzlich auf einer Bloomberg-Konferenz in New York. Der Inhalt ist der König und nicht die Vertriebskanäle, wie viele lange dachten. Die Teams als Inhaber der Markenrechte spielen für ihn die Hauptrolle.

Partnerschaft mit LeBron James

Aber der Inhalt allein reicht nicht. Das habe ihn nicht zuletzt LeBron James gelehrt, erzählt Cardinale. Als Cardinale mit Redbird in die Film-, Fernseh- und Eventfirma Spring Hill des Basketball-Superstars investiert hat, habe er gedacht, er investiere in ein Medienunternehmen. „Aber sie haben mich eines Besseren gelehrt: Es ist ein Kulturunternehmen“, erzählt Cardinale. Es geht um die gesamte Kultur rund um das Team und die Sportler. Dank der Technologie und der Live-Events „sind die Fans heute viel mehr aktiv und nicht passiv unterwegs“, erklärt Cardinale.

Beim AC Mailand will er nun seine Vermarktungserfahrung anwenden, wenn es darum geht, sich aus dem Joint Venture für das gemeinsame Stadion mit Inter Mailand auszuklinken und sich mit einer eigenen Arena zu positionieren.

Seine Sport-Investments soll Cardinale laut Medienberichten mit ausgefeilter Software aussuchen, die die finanzielle Nachhaltigkeit und die Performance auf dem Spielfeld misst. Aber manchmal ist es auch für ihn schwer zu verstehen, was der richtige Preis für einen Verein ist. „Dies ist eine Multi-Milliarden-Dollar-Branche und es gibt kein Aktienresearch dazu“, sagt Cardinale. Was macht man da? „Man schaut auf den letzten Deal und zahlt einen Aufpreis“, erklärt er.

Er selbst hat stets ein gutes Händchen für den richtigen Zeitpunkt bewiesen. Und was die Fußballfragen angeht, kann sich Cardinale vertrauensvoll an Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wenden.

