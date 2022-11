Immobilienportal Springer macht hohen Verlust mit britischer Beteiligung – Miteigentümer drängt auf Führungswechsel

London Dass Axel Springer mit seiner Beteiligung am britischen Online-Immobilienportal Purplebricks bislang wenig Freude hat, lässt sich seit Jahren am stark fallenden Börsenkurs des Unternehmens ablesen. Seit dem Einstieg des Berliner Medienkonzerns vor knapp fünf Jahren hat sich der Marktwert von Purplebricks um mehr als 97 Prozent verringert.

Nun droht Europas größtem Verlagshaus auch noch Ärger im Management der Briten. Minderheitsaktionär Lecram Holdings, der rund fünf Prozent der Anteile hält, drängt erneut auf die Ablösung von Chairman Paul Pindar und begründet das mit der „höchst unbefriedigenden Leistung“ der Purplebricks-Führung. Der Onlinemakler fuhr im Finanzjahr 2021/22 einen operativen Verlust von fast 32 Millionen Pfund, knapp 37 Millionen Euro, ein.

Lecram möchte den Immobilienprofi Harry Hill an die Spitze des Verwaltungsrats berufen. Hill hat das Portal „Countrywide“ erfolgreich aufgebaut.

Springer sperrt sich trotz der tristen Bilanz seines Investments gegen einen Neuanfang: „Wir erachten es als wesentlich, dass das Board of Directors, das unsere volle Unterstützung genießt, konzentriert seiner Arbeit nachgehen kann, um den Turnaround zu schaffen und Purplebricks wieder zu profitablem Wachstum zu führen“, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

In der Berliner Konzernzentrale macht man jedoch keinen Hehl daraus, dass man sich von dem Ausflug auf den angelsächsischen Immobilienmarkt mehr erwartet hat. Springer übernahm 2018 für gut 143 Millionen Euro zunächst 11,5 Prozent der Anteile an Purplebricks. Damals lag die Aktie der Briten bei rund 3,60 Pfund, der teure Einstieg sollte ehrgeizige Expansionspläne in Kanada finanzieren, die sich aber nicht erfüllt haben.

Die Berliner Digitalstrategen stockten dann die Beteiligung sukzessive auf, sodass Springer heute über seine Immobilientochter Aviv mit knapp 27 Prozent der größte Einzelaktionär ist. „Die Aviv Group hat in Purplebricks und Nested investiert, weil wir in der Digitalisierung und Modernisierung des Maklergeschäfts langfristig großes Potenzial sehen“, sagte ein Verlagssprecher.

Nested ist ein weiterer Onlinebroker, bei dem Springer sich im vergangenen Jahr beteiligt hat. Aviv ist in Europa mit mehreren Onlinemaklern vertreten und betreibt in Deutschland das Portal „Immowelt“.

Anteil an Purplebricks ist nur noch zehn Millionen Euro wert

Inzwischen hat Springer nach eigenen Angaben einen Großteil des Investments in Purplebricks abgeschrieben. Zählt man alle Zu- und Abschreibungen zusammen, steht die Beteiligung heute mit weniger als der Hälfte des ursprünglichen Werts in den Springer-Büchern. An der Börse ist der Vertrauensverlust weitaus größer: Am Montag notierte die Aktie mit nur noch 10,5 Pence. Springers Anteil ist heute also umgerechnet nur gut zehn Millionen Euro wert.

Und die Zeiten auf dem britischen Immobilienmarkt werden nicht besser: Die Hypothekenzinsen steigen, und das parteiunabhängige Office für Budge Responsibility (OBR) rechnet mit einem Rückgang der Hauspreise von neun Prozent bis 2024.

