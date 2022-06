In eigener Sache Handelsblatt ist die beste Wirtschaftsredaktion 2022

Bei einer Umfrage unter 300 Kommunikationsexperten wurde das Handelsblatt zur Wirtschaftsredaktion des Jahres gekürt – vor der „Financial Times“ und der „FAZ“.

Düsseldorf Das Handelsblatt ist die beste Wirtschaftsredaktion 2022: Bei einer Umfrage unter knapp 300 Kommunikationsexperten und -expertinnen, die von den Magazinen „Wirtschaftsjournalist“ und „PR Report“ in Auftrag gegeben wurde, ist das Handelsblatt auf dem ersten Platz gelandet.

Auf Platz 2 und 3 kamen die „Financial Times“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Auch in der Wertung „Zeitung national“ belegt das Handelsblatt Rang 1 vor „FAZ“ und „Börsenzeitung“.

In den zurückliegenden Monaten habe die Arbeit der Redaktion rund um Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes „besondere Beachtung in der Kommunikationsbranche“ gefunden, heißt es in der Auswertung, die in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Wirtschaftsjournalist“ zu lesen ist. Unter dem Motto „Jung, radikal und digital“ habe sich die Zeitung vom vierten Platz des Vorjahres an die Spitze katapultiert.

