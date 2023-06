 In eigener Sache: Handelsblatt stärkt Rechte der Presse vor Gericht

Aufgrund einer durch das Handelsblatt erstrittenen Gerichtsentscheidung ist jetzt klar: Die Presse hat ein Anrecht auf Einsicht und Übersendung von Strafbefehlen.

Das Handelsblatt hat vor dem Gericht eine Grundsatzentscheidung erstritten. (Foto: dpa) Bayerischer Verwaltungsgerichtshof in München

Düsseldorf Bislang galt eine Verurteilung mittels Strafbefehl für Kriminelle als attraktive, da klandestine Alternative zu einem Gerichtsprozess mit öffentlicher Verhandlung. Gerichte verweigerten der Presse oft Einsicht in entsprechende Entscheidungen, da das Verfahren in der Nichtöffentlichkeit stattgefunden hatte.

Nach einer durch den Handelsblatt-Volontär Vinzenz Neumaier erstrittenen Entscheidung ist mit dieser Heimlichtuerei nun Schluss. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass die Presse in vielen Fällen ein Anrecht darauf besitze, Kopien von Strafbefehlen zu erhalten (Az: 7 CE 23.666).

Das Gericht stellt in der Entscheidung erstmals klar, dass der presserechtliche Auskunftsanspruch „nicht auf die Herausgabe von Strafurteilen beschränkt“ sei, sondern sich „grundsätzlich auch auf anonymisierte Strafbefehle“ erstrecke.

Die Anwältin des Handelsblatts, Verena Hoene, erklärt, der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs stärke die Pressefreiheit in Deutschland im Grundsatz. Für viele Journalisten in Deutschland sei die erstrittene Entscheidung von hoher Relevanz in ihrer täglichen Arbeit. Hoene sagt: „Es wird mit Sicherheit zu vermehrten Auskunftsverlangen bei Strafbefehlen kommen.“

Der Leiter der Rechtsabteilung des Handelsblatts, Peter Koppe, ergänzt: „Strafbefehlsverfahren finden viel zu oft hinter verschlossenen Türen statt. Durch die Entscheidung kann die Presse jetzt auch hier ihrer Kontrollfunktion nachkommen.“