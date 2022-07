 In eigener Sache: Information zu fehlerhafter Push-Mitteilung

Liebe Leserin, lieber Leser,

am vergangenen Donnerstag wurde in unserem Namen leider eine „Push Notification“ an Sie geschickt, die einen Phishing-Link enthalten hat. Es handelt sich um die Nachricht „your Meta-mask…“ Diese Nachricht sieht – je nach Browser – in etwa folgendermaßen aus:

Screenshot

Sofern Sie auf den in der Nachricht angegebenen Link geklickt und dann auf der nachfolgenden Seite ihren Account verknüpft haben, besteht die Gefahr, dass darüber ein Zugriff auf Ihre Crypto Wallets ermöglicht wurde. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den zuständigen Support Ihres jeweiligen Anbieters, um etwaige unautorisierte Zugriffe zu verhindern und Ihren Account zusätzlich abzusichern.

Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass durch den Vorfall zu keinem Zeitpunkt ein Zugriff auf Ihre persönlichen Daten möglich gewesen ist. Wir haben die Ursache für diesen Vorfall identifiziert und sofort Vorkehrungen getroffen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt.

Sofern Sie dem Link zu „MetaMask“ nicht gefolgt sind und dort nicht Ihren Zugang verknüpft haben, bestehen auch keine Zugriffsmöglichkeit auf Ihre Accounts und Wallets. Dessen ungeachtet empfehlen wir auch hier vorsorglich eine Änderung Ihrer Zugangsdaten.

Bitte beachten Sie, dass wir Sie als Handelsblatt Media Group niemals per Push Notification auffordern würden, Ihre Accountdaten auf externen Seiten anzugeben. Wir bedauern den Vorfall zutiefst und entschuldigen uns bei Ihnen für die Unannehmlichkeiten.

Handelsblatt GmbH