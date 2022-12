Katar TV-Quote bei WM 2022 um bis zu 40 Prozent eingebrochen

ARD und ZDF sollen rund 214 Millionen Euro für die Senderechte bezahlt haben. Das Turnier in Katar verfolgten allerdings historisch wenige TV-Zuschauer in Deutschland.

Das Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl drückte die deutschen TV-Quoten. (Foto: dpa) ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann bei der WM

Düsseldorf Den Sieg von Argentinien gegen Frankreich im Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar haben am Sonntagnachmittag in der ARD 13,9 Millionen Zuschauer gesehen. Das Erste erzielte damit einen Marktanteil von 53,6 Prozent. Die Zahlen mögen gut klingen, doch sie sind historisch schlecht.

So schalteten bei der Fußball-WM 2018 in Russland 21,3 Millionen Menschen ein (Marktanteil: 76,1 Prozent). Beim Turnierfinale 2014, in dem Deutschland Weltmeister wurde, waren es sogar 34,7 Millionen Zuschauer – ein Marktanteil von 86,3 Prozent.

Das Finalspiel passt ins Bild: Das Turnier in Katar ist hierzulande nur auf ein geringes Interesse gestoßen. Bei der WM 2018 hatte es 20 Übertragungen mit mehr als zehn Millionen TV-Zuschauern gegeben, in diesem Jahr waren es lediglich vier.

WM 2022 in Katar: Auch deutlich weniger TV-Zuschauer in den Vorrunden