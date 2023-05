Kino Cineworld will im Sommer Insolvenzverfahren abschließen

Wegen zu geringer Besucherzahlen musste die britische Kinokette Insolvenz anmelden. Im Juni soll die Insolvenzsanierung genehmigt werden.

Die Cineworld-Sparten außerhalb den USA, Großbritannien und Irland stehen nicht unter Insolvenzschutz. (Foto: Reuters) Cineworld

Die insolvente britische Kinokette Cineworld will im Sommer das in den USA beantragte Sanierungsverfahren nach Kapitel 11 (Chapter 11) erfolgreich abschließen. Wie die Nummer Zwei hinter AMC am Donnerstag weiter mitteilte, wird die geplante Umstrukturierung von Kreditgebern unterstützt, die 99 Prozent der Altschulden halten.

Cineworld werde wohl am 12. Juni die endgültige gerichtliche Genehmigung seiner Insolvenzsanierung einholen. Das Unternehmen, dessen Geldreserven wegen der schwachen Besucherzahlen in den Kinos auf 131 Millionen Dollar zusammengeschrumpft waren, hatte im September in den USA Insolvenz nach dem US-Insolvenzrecht angemeldet.

Die Sparten außerhalb den USA, Großbritannien und Irland – zu denen auch die Geschäfte in Osteuropa und Israel gehören – stehen nicht unter Insolvenzschutz und sorgten 2021 für etwa 13 Prozent der Einnahmen.

Mehr: Streaming-Dienst führt Gebühr für geteilte Accounts in Deutschland ein