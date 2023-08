Kurznachrichtendienst Meta bringt Web-Version von Threads an den Start

Die Nutzer können sich nun auch per Computer einloggen. Dadurch könnte der Dienst für die Werbewirtschaft wichtiger werden. Zuletzt hatte Threads etwas an Popularität verloren.

Die App konnte nach ihrem Start schnell viele Nutzer gewinnen. (Foto: dpa) Threads

New York Meta hat im erbitterten Konkurrenzkampf mit dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, eine Web-Version seines Dienstes Threads an den Start gebracht. Die Threads-Nutzer können sich nun von ihrem Computer aus in die Website einloggen, teilte der Eigentümer von Facebook und Instagram mit. Die Web-Version könnte Threads zu einer breiteren Akzeptanz bei Firmen, Werbetreibenden und Journalisten verhelfen.

Die Threads-App hatte nach ihrem Start im Juli rasch zahlreiche Internet-Nutzer gewonnen. In den fünf Tagen nach der Markteinführung seien mehr als 100 Millionen Anmeldungen verbucht worden, hatte Meta-Chef Mark Zuckerberg erklärt.

Doch danach hatte die Plattform etwas an Popularität verloren, die Zahl der aktiven Nutzer sank nach Daten der Analyse-Plattform Similarweb. Threads steht im Wettbewerb mit X, der Dienst gehört dem Unternehmer Elon Musk.

Mehr: Konkurrenzkampf mit X: Meta will Web-Version von Threads vorlegen