Management Medienkonzern Axel Springer erweitert Vorstand

Axel Springer beruft Ulrike Handel und Niddal Salah-Eldin neu in den Vorstand. Zugleich verlässt Stephanie Caspar das Unternehmen zum 31. Juli.

Berlin Der Medienkonzern Axel Springer erweitert seinen Vorstand von vier auf fünf Mitglieder. Neu in das Gremium kommen die Managerin Ulrike Handel (50) zum 1. Mai als Verantwortliche für das nationale Mediengeschäft mit den Marken „Bild“ und „Welt“ sowie Niddal Salah-Eldin (36) zum 1. Juli für den neuen Bereich „Talent & Culture“, wie der Medienkonzern am Samstagabend in Berlin mitteilte. Salah-Eldin ist derzeit bei Springer in führender Funktion für die hauseigene Akademie, die die Ausbildung von Journalisten und Tech-Talenten verzahnt, zuständig und war zuvor von 2019 bis 2021 stellvertretende dpa-Chefredakteurin.

Das bisherige Vorstandsmitglied Stephanie Caspar (48), zuständig für das Segment Internet-Rubrikengeschäfte, verlässt zugleich das Unternehmen zum 31. Juli „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, wie es weiter von Springer hieß. Das Medienmagazin „Medieninsider“ hatte zuerst berichtet.

Der Vorstand besteht dann neben dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner (59) zudem weiterhin aus Jan Bayer (51), der zum 1. Juli als Stellvertreter ernannt wird und das US-Geschäft vorantreiben soll, und Julian Deutz (54), der den Bereich Finanzen und Personal verantwortet.

