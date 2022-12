Markus Dohle Nach geplatzter Übernahme in den USA: Penguin-Chef verlässt Bertelsmann

Düsseldorf Nachdem die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House mit der Übernahme des New Yorker Verlags Simon & Schuster gescheitert ist, gibt es nun personelle Konsequenzen im Management: Markus Dohle tritt zum Jahresende als Chef des weltgrößten Buchverlags zurück und verlässt auch den Bertelsmann-Vorstand. Das teilte das Gütersloher Familienunternehmen am Freitagnachmittag mit.

„Nach der kartellrechtlichen Entscheidung in den USA habe ich mich entschieden, das nächste Kapitel von Penguin Random House an eine neue Führung zu übergeben“, sagte Dohle. Der Manager soll nicht zum Rücktritt gedrängt worden sein, heißt es intern, sondern lege das Amt auf eigenen Wunsch hin.

Überraschend muss der Rücktritt für Europas zweitgrößten Medienkonzern dennoch gekommen sein: Bertelsmann hat noch keinen Nachfolger gefunden, sondern installiert zunächst einen Interimschef. Ab Januar übernimmt übergangsweise Nihar Malaviya. Der gebürtige Inder leitet derzeit das operative Geschäft von Penguin Random House in den USA.

Markus Dohle galt als Kandidat für den Chefposten bei Bertelsmann

Bertelsmann hatte vor zwei Jahren die Übernahme des US-Buchverlags Simon & Schuster, der Nummer vier der Branche, angekündigt. Es wäre ein Deal im Wert von 2,2 Milliarden Dollar gewesen. Allerdings hatte das US-Justizministerium Klage gegen den Zusammenschluss eingereicht, weil es sich um den Wettbewerb im Büchermarkt sorgte.

Anfang November gab eine Richterin dem Einwand recht. Bertelsmann kündigte zunächst an, Berufung einlegen zu wollen, gab die Pläne dann aber komplett auf.

Topmanager Dohle muss den geplatzten Deal auch als persönliche Niederlage verstanden haben. Für Bertelsmann ist sein Abgang ein großer Verlust. Der 54-Jährige galt intern als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Konzernchef Thomas Rabe, dessen Vertrag 2026 ausläuft.

Dohle war seit 2008 für das Buchgeschäft von Bertelsmann verantwortlich und saß auch im Gesamtvorstand. Unter seiner Führung hat sich der Umsatz der Sparte auf zuletzt vier Milliarden Euro und die Mitarbeiterzahl auf 12.000 verdoppelt, das Ebitda auf 755 Millionen Euro gar verfünffacht. Für Bertelsmann, 1835 als Buchverlag gegründet, hat das Geschäft unter Dohle an Bedeutung gewonnen: Heute steht es für 22 Prozent der Umsätze, 2008 waren es zehn Prozent.

2013 fusionierte Dohle den Bertelsmann-Verlag Random House mit der Penguin-Gruppe des britischen Medienunternehmens Pearson und wurde zum ersten Chef der neuen Verlagsgruppe.

„Markus Dohle hat Penguin Random House zusammen mit seinem internationalen Führungsteam schrittweise ausgebaut und die weltweite Präsenz der Buchverlagsgruppe gestärkt“, sagt Bertelsmann-Chef Rabe am Freitag. Aufsichtsratschef Christoph Mohn lässt sich in der Mitteilung so zitieren: „Wir bedauern die Entscheidung von Markus Dohle. Dass die globale Buchverlagsgruppe heute so dasteht, ist zu wesentlichen Teilen sein Verdienst.“

Die Visionen des Bertelsmann-Chefs scheitern an den Behörden. (Foto: Bertelsmann) Thomas Rabe

Dohle hat insgesamt fast 30 Jahre für Bertelsmann gearbeitet. Begonnen hat er nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens 1994 als Projektmanager. Er baute zur Jahrtausendwende die Vereinigte Verlagsauslieferung zum Marktführer der deutschen Buchdistribution aus, war zwischen 2002 und 2006 Vorsitzender der Geschäftsführung der Druckereigruppe Mohn Media. Danach wurde er Vorstandsmitglied des Dienstleisters Arvato.

Der Manager soll dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen. Er lebt in New York, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Interimsnachfolger Nihar Malaviya arbeitet seit 2001 für Bertelsmann

In seine Fußstapfen tritt nun Nihar Malaviya, der seit 2001 im Unternehmen ist. Seit 2014 ist er für alle operativen Verlagsprozesse in den USA verantwortlich – von der Lieferkette über Technikfragen bis hin zu Kundenanliegen. Malaviya wird auch in das Group Management Committee von Bertelsmann berufen, das den Vorstand in Fragen der Konzernstrategie berät.

Bertelsmann-Chef Rabe bezeichnet Dohles Nachfolger als „unternehmerischen Verlagsprofi“. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis der globalen Medienlandschaft und der Verlagsbranche werde er das Unternehmen weiterentwickeln.

Der gebürtige Inder leitet derzeit als COO das operative Geschäft von Penguin Random House in den USA. (Foto: Bertelsmann) Nihar Malaviya

Der Konzern war zuletzt nicht nur in der Buchbranche mit seinen Übernahmevorhaben gescheitert. In Frankreich wollte die Bertelsmann-Beteiligung M6 mit einem Konkurrenten zusammengehen, doch die Kartellbehörden hatten wettbewerbsrechtliche Bedenken, woraufhin die Gütersloher ihre Pläne zurückzogen. Und in der Callcenter-Branche kam die Konzerntochter Majorel nicht wie geplant mit dem doppelt so großen Konkurrenten Sitel zusammen.

In den Niederlanden droht die vierte Schlappe. Dort will RTL Nederland das Unternehmen Talpa Network übernehmen. Bertelsmann rechnet noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung.

