 Mathias Döpfner: „Ossis werden nie Demokraten“: Springer-Chef Döpfner nach veröffentlichten Mails unter Druck

Düsseldorf Europas wichtigster Medienmanager gerät erneut unter Druck. Die Wochenzeitung „Zeit“ hat interne Chats und E-Mails von Mathias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden der Verlagsgruppe Axel Springer, veröffentlicht. Sie zeichnen das Bild eines Mannes, der wenig von Altkanzlerin Angela Merkel hält, den Klimawandel begrüßt, Ausländer kritisiert und Ostdeutsche verachtet – und von seinen Zeitungen die Bevorzugung einer Partei erwartet.

„Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig“, hat Döpfner laut „Zeit“-Recherchen im Wortlaut geschrieben. „Die ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn machen“, heißt es dort weiter.

Der „Zeit“ liegen nach eigenen Angaben Nachrichten der vergangenen Jahre aus dem engsten Führungskreis Springers vor. Döpfner sei der Zeitung zufolge nicht zu einem Gespräch bereit gewesen, der Verlag habe eine längere Liste mit Fragen „nicht kommentieren“ wollen. Auch Springer-Großinvestor KKR und Friede Springer, Verlegerin und Witwe von Axel Springer, hätten nicht geantwortet.

Aus Springer-Kreisen verlautete nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag als Reaktion, der Artikel bestehe aus „manipulativen SMS-Fetzen“. Döpfner sei ein meinungsstarker Verlagschef, der aus Prinzip immer Gegenmeinung und Widerspruch herausfordere und dafür immer mal wieder polemisiere.

Die „Zeit“-Recherchen verfestigen ein Bild Döpfners, das die öffentliche Wahrnehmung schon länger zeichnet. Während der Pandemie verteidigte der damalige Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger den zu der Zeit amtierenden „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt in einer privaten Nachricht als den „letzten und einzigen Journalisten in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR Obrigkeits-Staat aufbegehrt“. Die Nachricht wurde später von der „New York Times“ veröffentlicht.

Döpfner tat seine Wortwahl als „bewusste Übertreibung“ ab. Doch die nun publik gewordenen Nachrichten zeigen, wie sehr er Politisches, Publizistisches und mitunter Privates vermischt hat.

Döpfner wollte offenbar über die „Bild" Stimmung für die FDP machen

Döpfner, 60, verfügt laut Forbes über ein Vermögen von rund 1,2 Milliarden Dollar. Er trimmt den Springer-Verlag auf Digitalisierung und Internationalisierung. Er übernahm das Wirtschaftsportal Business Insider, verstärkte sich in den USA mit dem Angebot Politico und will hierzulande mittelfristig keine gedruckten Zeitungen mehr anbieten. Nachdem Friede Springer ihm Aktien und ihr Stimmrecht vermacht hatte, gilt Döpfner bei Springer als der unumstrittene Herrscher.

Und als solcher versuchte er offenbar auch, die jüngste Bundestagswahl durch die „Bild“-Zeitung zu beeinflussen. So soll er laut „Zeit“ Anfang August 2021 wörtlich geschrieben haben: „Unsere letzte Hoffnung ist die FDP. Nur wenn die sehr stark wird – und das kann sein –, wird das grün rote Desaster vermieden. Können wir für die nicht mehr tun. Die einzigen die Konsequenz gegen den Corona Massnahmen Wahnsinn positioniert sind.“

Der ehemalige Bild-Chefredakteur gilt als Vertrauter Döpfners. Der Verlagschef hat sich den Chats zufolge aber auch in die redaktionelle Linie des Boulevardblatts eingemischt. (Foto: imago images/Jörg Schüler) Julian Reichelt

Sechs Wochen vor der Wahl wurde er demnach noch deutlicher: „Kann man noch mehr für die FPD machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen.“ Zwei Tage vor der Stimmabgabe schrieb Döpfner an Reichelt: „Please Stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind können sie in Ampel so autoritär auftreten dass die platzt. Und dann Jamaika funktioniert.“

Die Chat-Nachrichten zeigen weitere Facetten von Döpfners mitunter alternativer Interpretation des Weltgeschehens und einer bisweilen radikalen Sichtweise: Ende März 2020 bezeichnete er Covid als „Grippe“, die nur „gefährlich für alte und kranke“ sei. Die staatlichen Schutzmaßnahmen seien das „Ende der Marktwirtschaft“, fürchtete Döpfner. „Und der Anfang von 33“, was man als Verweis auf Adolf Hitlers Machtergreifung 1933 verstehen könnte.

Kritik an Merkels Migrationspolitik, Corona-Maßnahmen, Kemmerich-Schelte

An der Pandemiepolitik macht er auch seine Kritik an der früheren Kanzlerin fest. Angela Merkel hält er offenbar für irre oder gefährlich. Döpfner wies zwei erfahrene Investigativreporter an, herauszufinden, ob die Kanzlerin zu DDR-Zeiten für die Stasi oder den KGB gespitzelt habe. Doch die Recherche zu dem „großen Ding“, wie Döpfner sagt, endete im Nichts.

Gegen Merkel schoss der Springer-Chef den Chats zufolge auch, als sich der FDP-Landespolitiker Thomas Kemmerich 2020 mit Stimmen der AfD zum thüringischen Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Das wurde öffentlich als Tabubruch bezeichnet, Merkel schloss sich der Kritik an – Kemmerich trat nach nur einem Tag zurück. „M“, so Döpfner mit Verweis auf die damalige Kanzlerin, habe den Verstand verloren. Sie sei ein „sargnagel der Demokratie“.

Die Zeitung ist den Recherchen zufolge zu Agenda-Setting angehalten worden. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Titelseite der Bild-Zeitung

Den Chats zufolge ist Döpfner auch entschiedener Gegner von Merkels Migrationspolitik: Wer „die Türen öffnet wird Rassismus ernten“. Döpfner soll dazu auch geschrieben haben: „free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs“. Dem Nachrichtenverlauf nach auch auf der Liste seiner Feindbilder: erneuerbare Energien. Wenn es eines gebe, was er hasse, dann seien es Windräder, schrieb er 2017.

So wie Döpfners Nachrichten trat auch die „Bild"-Zeitung zuletzt publizistisch auf: Sie schrieb kritisch über Merkel und Ausländer, zweifelte den Klimawandel mitunter an, monierte die als zu streng empfundenen Corona-Maßnahmen.

Wie klar sich die Großinvestoren über Döpfners internes Gebaren sind, ist bisher nicht überliefert. KKR-Partner Philipp Freise bezeichnete Döpfner in einem am Mittwoch veröffentlichtem und im März aufgenommenen Podcast als „großartigen CEO“. Man unterstütze seine Arbeit zu „100 Prozent“. Ob er diese Aussage nach dem Zeit-Bericht vom Donnerstag wiederholen würde, wollte KKR auf Anfrage nicht kommentieren. KKR hält mehr als ein Drittel der Anteile des Springer-Verlags.

Neuer Ärger mit Reichelt

Döpfner und der Verlag stehen verstärkt im öffentlichen Fokus, seit „Bild“-Chefredakteur Reichelt im Oktober 2021 nach Bekanntwerden von Affären entlassen wurde. Reichelt und Döpfner galten als Duzfreunde, sollen oft einer Meinung gewesen sein. Der Verlags-CEO hatte die öffentlich gewordenen Vorwürfe gegen den Boulevardchef intern als „Verleumdung“ bezeichnet.

Am Ende soll Döpfner seinem gefeuerten Chefredakteur geschrieben haben: „Beruflich hast du mich getäuscht und mir Schaden zugefügt wie niemand sonst. Persönlich und was unsere gemeinsame Weltsicht betrifft fühle ich mich Dir nach wie vor sehr verbunden.“

Mehr als ein Zufall könnte derweil sein, dass das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ am Mittwoch berichtete, Springer erwäge rechtlich gegen Reichelt vorzugehen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte Springer schon von den „Zeit“-Recherchen gewusst haben.

Bei Springer hält man es nach „Spiegel“-Informationen für möglich, dass Reichelt Dokumente und interne Informationen aus seiner Zeit als „Bild“-Chef mitgenommen oder nicht gelöscht hat und sie nun zum eigenen Vorteil nutzt. Offiziell wollten sich weder der Springer-Konzern noch Reichelt dazu äußern.

Transparenzhinweis: Die DvH Medien GmbH, alleinige Anteilseignerin der Handelsblatt Media Group, hält eine unternehmerische 50-Prozent-Beteiligung am Zeit-Verlag („Die Zeit").

