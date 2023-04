Medien 1,2 Milliarden Erlös: Bertelsmann verkauft Callcenter-Sparte Majorel

Nachdem mehrere Prestigeprojekte von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe gescheitert sind, gelingt dem Medienkonzern nun der lange avisierte Rückzug aus dem Callcenter-Geschäft.

Der Bertelsmann-Chef hat die Callcenter-Beteiligung Majorel verkauft. (Foto: Bertelsmann) Thomas Rabe

Düsseldorf Bertelsmann verkauft seine Callcenter-Beteiligung Majorel an den Marktführer Teleperformance aus Frankreich. Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die bisherigen Gesellschafter erhalten insgesamt zwei Milliarden Euro in bar und eine Milliarde Euro in Teleperformance-Aktien. Bertelsmann hatte zuletzt 39,5 Prozent der Anteile gehalten und erlöst damit rund 1,2 Milliarden Euro.

Beide Unternehmen sind im sogenannten Customer-Experience-Geschäft tätig. Sie managen die Beziehungen zwischen Firmen und ihren Endkunden. Das können klassische Callcenter-Funktionen sein, aber auch Maßnahmen zur Kundengewinnung oder die Moderation von Diskussionen auf Social-Media-Plattformen. Majorel ist in 45 Ländern und 70 Sprachen für rund 500 Kunden aktiv.

Rückzug schon länger geplant

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe plant schon länger, sich aus dem Callcenter-Geschäft zurückzuziehen. Die Branche steht unter Konsolidierungsdruck. Das Betreiben von Callcentern ist personalintensiv und teuer. Zudem verlangen die Kunden zusehends große und globale Anbieter. Auch wenn Majorel zuletzt stark gewachsen ist, gilt das Unternehmen als zu klein.