Medien Bertelsmann-Chef Thomas Rabe scheitert gleich mit zwei Fusionsplänen

Zunächst ist der Verkauf der RTL-Tochter in Frankreich gescheitert. Nun gibt es für den Top-Manager einen weiteren Rückschlag.

Der Bertelsmann-Chef muss zwei gescheiterte Fusionen verkraften. (Foto: dpa) Thomas Rabe

Düsseldorf Bertelsmann-Chef Thomas Rabe muss binnen weniger Tage gleich zwei Rückschläge hinnehmen. Zentraler Baustein seiner Strategie ist es, Tochterfirmen des Gütersloher Medienriesen mithilfe von Fusionen schlagkräftiger zu machen. Das ist ihm nun sowohl bei der Callcenter-Beteiligung Majorel als auch bei der französischen RTL-Tochter nicht gelungen.

Am Montagabend ist zunächst eine milliardenschwere Fusion in der Callcenter-Branche geplatzt. Die Eigentümer der luxemburgischen Majorel, allen voran Bertelsmann, haben die Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem doppelt so großen Konkurrenten Sitel aus Frankreich abgebrochen. Beide Unternehmen managen die Beziehungen zwischen Firmen und ihren Endkunden. Das können klassische Callcenter-Funktionen sein.

Offenbar gab es Zwistigkeiten mit dem Eigentümer von Sitel, der französischen Milliardärsfamilie Mulliez. Man habe sich trotz aller Bemühungen „angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht auf die Struktur“ der rund 8,7 Milliarden Euro schweren Fusion einigen können. Dabei hatte man sich bereits im Juni auf die Grundzüge einer Übernahme geeinigt.