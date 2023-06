Medien Britische Telegraph Media Group wird zwangsversteigert

Ein alter Kredit wird dem konservativen Flaggschiff zum Verhängnis. Wagt Axel Springer einen neuen Vorstoß nach Großbritannien?

Titelseite, The Daily Telegraph, 14.07.2014 Ausgabe des Daily Telegraph vom 14.07.2014

London Die Zeitungsgruppe Telegraph Media Group (TMG) steht zum Verkauf. Nachdem sich die bisherige Eigentümerfamilie Barclay nicht mit der Lloyds Bank auf die Rückzahlung eines alten Kredits von angeblich rund einer Milliarde Pfund (1,16 Milliarden Euro) einigen konnten, will die als Zwangsverwalter bestellte Kanzlei Alix Partners das Medienhaus, zu dem neben der Tageszeitung „The Telegraph“ auch das konservative Magazin „The Spectator“ gehört, zum Zwangsverkauf anbieten.

Alix Partners teilte am Mittwochnachmittag mit, dass Änderungen in den Vorständen bestimmter Tochtergesellschaften von B.UK Limited, einschließlich TMG und The Spectator, eingeleitet worden seien, „um die Kontrolle über die Vermögenswerte zu sichern ... und um eine Lösung zu erleichtern, die den Verkauf der Geschäftsbereiche Telegraph und Spectator beinhalten kann.“ Aidan Barclay soll als zuständiger Vorstand der Zeitungsgruppe bereits abgelöst worden sein, berichteten britische Medien.