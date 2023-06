Medien Ex-„Bild“-Chef Julian Reichelt reicht Widerklage gegen Springer ein

Der Medienkonzern fordert von dem früheren Chefredakteur Schadensersatz und eine Abfindung zurück. Eine versöhnliche Einigung ist nicht in Sicht.

Axel Springer wirft dem Ex-„Bild“-Chef Verstöße gegen Regelungen im Aufhebungsvertrag vor und verlangt deshalb die Zahlung einer Vertragsstrafe sowie eine an ihn gezahlte Abfindung zurück. (Foto: dpa) Julian Reichelt im August 2021

Berlin, Köln In Streit zwischen dem Medienkonzern Axel Springer und dem ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt zeichnet sich keine schnelle Einigung ab. Beide Seiten zeigten sich am Freitag in einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Berlin unversöhnlich. Springer verlangt die Rückzahlung einer Millionenabfindung und eine Vertragsstrafe von Reichelt. Dieser weist die Vorwürfe zurück und hat seinerseits Widerklage eingereicht.

Der Streit nahm am 18. Oktober 2021 seinen Anfang. An diesem Tag verlor Reichelt seinen Posten als „Bild“-Chefredakteur. Nach einem Compliance-Verfahren wegen des Vorwurfs des Machtmissbrauchs etwa gegenüber Frauen war er zunächst noch im Amt geblieben. Reichelt habe aber auch danach „Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt“, teilte der Verlag anlässlich der Trennung mit.

Kurz zuvor hatte die „New York Times“ über zahlreiche Affären des seinerzeit verheirateten „Bild“-Chefredakteurs mit jungen Mitarbeiterinnen und einen möglichen Machtmissbrauch berichtet.

Keine Einigung beim Gütetermin vor Gericht