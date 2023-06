Die Deutschlandchefin des Berlusconi-Medienkonzerns kritisiert das Wirrwarr um eine Beteiligung der Sendergruppe. Sie fordert einen klareren Fokus und eine engere Kooperation mit MFE.

Die Deutschlandchefin des Medienkonzerns MFE soll ab Ende Juni im Aufsichtsrat von Pro Sieben Sat 1 sitzen. Sie fordert einen klareren Fokus auf das Entertainment-Geschäft. (Foto: VAUNET - Verband Privater Medien) Katharina Behrends

München Der größte Anteilseigner von Pro Sieben Sat.1 übt scharfe Kritik am Management der TV-Gruppe. Fehler seien zwar normal, „dass eine Randbeteiligung jedoch einen ganzen Konzern lahmlegt, darf nicht passieren“, sagte die Deutschland-Chefin von Media For Europe (MFE), Katharina Behrends, dem Handelsblatt. Der Medienkonzern der Familie Berlusconi hält knapp 30 Prozent der Anteile an Deutschlands größter privater Sendergruppe.

Im Frühjahr musste Pro-Sieben-Sat-1-Chef Bert Habets sowohl die Bilanzpräsentation als auch die Hauptversammlung verschieben, weil regulatorische Fragen bei der Gutschein-Tochter Jochen Schweizer Mydays zu klären waren. In der Folge räumte Finanzvorstand Ralf Gierig seinen Posten.

Angesichts dieser ernsten Auswirkungen der im Vergleich kleinen Beteiligung fordert MFE-Deutschlandchefin Behrends einen klareren Fokus bei Pro Sieben Sat 1 auf das Entertainment-Kerngeschäft.

MFE will die Ressourcen bündeln

