Medien Nachrichtenportal „Vice“ beantragt Gläubigerschutz – Verkauf geplant

Einzelne Investoren greifen dem unrentablen US-Unternehmen mit Krediten unter die Arme. Unklar ist, ob die Geldgeber das Magazin auch übernehmen wollen.

Das Magazin ist finanziell angeschlagen und sucht jetzt nach Käufern. (Foto: IMAGO/Zoonar) „Vice“

New York Das kriselnde Nachrichtenportal „Vice› hat am Montag in den USA Gläubigerschutz beantragt. Gleichzeitig stellte sich das US-Unternehmen, dass auch Artikel auf deutsch veröffentlicht, zum Verkauf. Finanzinvestoren wie Fortress oder Soros stellten „Vice“ weiteren Angaben zufolge einen rund 225 Millionen Dollar schwere Kredite zu Verfügung, die in Anteile an der Firma eingetauscht werden könnten.

Im April hatte „Vice“ bereits sein TV-Programm „Vice News Tonight“ eingestellt. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte Rivale Buzzfeed die Schließung seiner verlustreichen Nachrichtensparte bekannt gegeben.

