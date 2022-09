Medien ProSiebenSat.1 übernimmt Streamingdienst Joyn komplett – Aktie steigt

Der Privatsender übernimmt den Joyn und Warner erhält weitere Werberechte. Die Übernahme belastet jedoch das operative Ergebnis von ProSieben.

Anfang des Jahres hatte ProSiebenSat1. die sendereigenen Apps abgeschaltet und dies mit der Fokussierung auf ein einziges Angebot begründet. (Foto: dpa) ProSiebenSat.1 Media SE

Unterföhring ProSiebenSat.1 will die Streaming-Plattform Joyn komplett vom US-Medienriese Warner Bros. Discovery übernehmen und passt in der Folge seine Jahresprognose an. Der Fernsehkonzern übernimmt für den symbolischen Preis von einem Euro die restlichen 50 Prozent an dem 2019 gestarteten Streaming-Dienst, wie Vorstandschef Rainer Beaujean am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters sagte. „Das gibt uns strategische Sicherheit.“

Mit der Joyn-App können Zuschauer Live-Fernsehen, konzerneigene Produktionen sowie US-Serien streamen. Anfang des Jahres hatte ProSiebenSat.1 die sendereigenen Apps abgeschaltet und dies mit der Fokussierung auf ein einziges Angebot begründet.