Medien Springer baut „Bild“-Zeitung massiv um – sechs Regionalausgaben werden eingestellt

Der Medienkonzern will Stellen abbauen und auch Führungsebenen verschlanken. Teile der Aufgaben bei Europas größter Boulevardzeitung sollen künftig von KI erledigt werden.

Der Springer-Verlag baut sein Flaggschiff umfangreich aus. (Foto: imago images/Future Image) „Bild“-Logo an einem Kiosk

Berlin, Düsseldorf Der Medienkonzern Axel Springer baut seine Kernmarke „Bild“ tiefgreifend um. Die Zahl der Regionalausgaben wird um ein Drittel reduziert: Künftig wird es nur noch 12 statt 18 davon geben. Das teilte die Chefredaktion von Europas größter Boulevardzeitung den Beschäftigten am Montagmorgen per E-Mail mit. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor. Dass es zu einer solchen Maßnahme kommt, hatte das Handelsblatt bereits am Sonntag berichtet.

Der Umbau ist auch mit einem Stellenabbau verbunden. „Wir trennen uns von Produkten, Projekten und Prozessen, die wirtschaftlich nie wieder erfolgreich werden können“, heißt es in dem Schreiben. Genaue Zahlen nannte Springer zunächst nicht. Nach Handelsblatt-Informationen sollen davon Beschäftigte in dreistelliger Höhe betroffen sein. „Wir bemühen uns, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden“, erklärte die Chefredaktion.