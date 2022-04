Medien Springer verliert Internet-Vorständin Stephanie Caspar

Berlin Der Vorstand der Verlagsgruppe Springer steht vor dem Umbau. Mit Ulrike Handel und Niddal Salah-Eldin ziehen zwei Frauen neu in das Gremium ein. Handel übernimmt ab Mai die Medienmarken (Welt, Bild) von Jan Bayer, der künftig für das US-Geschäft zuständig sein wird. Salah-Eldin kümmert sich um Personalthemen, wie das Unternehmen am Wochenende bestätigte.

Den Vorstand verlassen wird Stephanie Caspar, in deren Ressort der geplante Börsengang der Springer-Tochter Stepstone fällt.

Was wie eine sorgfältig vorbereitete Personalrochade aussieht, ist indes eine Hauruckaktion. Mit ihrem Rückzug hatte Caspar die Verlagsgruppe mit Mathias Döpfner an der Vorstandsspitze unter Zugzwang gesetzt, da mit ihr die einzige Frau aus der Topetage gehen wollte. Springer steht bereits in der Kritik, da das Unternehmen Beziehungen des früheren „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt zu Untergebenen nicht ordentlich aufgeklärt haben soll.

Die „New York Times“ griff das Thema auf, der „Spiegel“ berichtete unter dem Titel „Vögeln, fördern, feuern“ über eine angeblich geduldete Struktur des Machtmissbrauchs.

>>> Lesen Sie hier: Der Fall Reichelt ist auch ein Fall Döpfner – und für den Springer-Chef wohl noch lange nicht vorbei

Axel Springer und auch Döpfner dementierten mit Nachdruck die Vorwürfe. Dennoch blieb das Bild eines Unternehmens, das in alten Zeiten hängen geblieben war. In der Belegschaft wuchs laut Mitarbeitern der Frust über diese Stigmatisierung, die so sicherlich auch überzogen ist.

48-Jährige haderte mit Führungskultur

Caspar, die eine Zeit lang für Welt und Bild verantwortlich war, wies gegenüber Mitarbeitern die Vorwürfe über eine verschleppte Aufklärung als pauschale Kritik zurück. Gefrustet hat sie die Affäre indes schon. Vielmehr aber haderte die 48-Jährige mit der Führungskultur im Haus.

Schon im vergangenen Jahr reifte bei Caspar daher das Bewusstsein, sie müsse ihren Job wechseln, wie es in Kreisen von Springer hieß. Sie wollte auch näher an das operative Geschäft. Vom 18. Stock der Springer-Zentrale, in dem sich die Vorstände ein Büro teilen, hat sie zwar einen guten Blick auf Berlin. Allerdings ist Caspar dort weit entfernt von ihren Mitarbeitern. Die sitzen bei Stepstone und beim Immobilienportalbetreiber Aviv, der in Paris ist.

Der Medienkonzern Axel Springer erweitert den Vorstand. (Foto: dpa) Niddal Salah-Eldin (r.) und Ulrike Handel

Bevor Caspar zum vergangenen Jahr die Verantwortung über die Digitaltöchter übernahm, war sie für das nationale Mediengeschäft zuständig. Unter ihrer Leitung fusionierten „Welt“ und „N24“ zur Einheit; zugleich stellte sie „Bild“ neu auf und half bei der Gründung des TV-Kanals „Bild Live“.

Viel näher habe sie dabei am eigentlichen Geschäft sein können, sagt ein Verlagsmitarbeiter. In ihrem neuen Job sollte sie vor allem den Börsengang von Stepstone vorantreiben.

Mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs wird der nicht wie geplant in diesem Sommer stattfinden können, da das Börsenumfeld dafür zu unruhig ist. „Springer muss nicht verkaufen, die Firma ist solide, und Stepstone entwickelt sich gut“, urteilte ein Investmentbanker. Den Wert für die Immobilienplattform taxieren Banker auf bis zu sieben Milliarden Euro.

Verweis auf patriarchische Strukturen

Der Börsengang sollte ursprünglich der Schlussstein für Caspars Arbeit für Springer sein. Darüber habe sie Döpfner bereits im vergangenen Herbst informiert, hieß es im Unternehmen. Der Rückzug der einzigen Frau im Vorstand wäre zu dem Zeitpunkt eine mittlere Katastrophe gewesen, stand die Firma doch mit der Causa Reichelt bereits mächtig unter Druck.

Die Suche nach einer möglichen Nachfolgerin verlief Branchenkreisen zufolge eher hektisch. Einige Frauen hätten mit Verweis auf die patriarchischen Strukturen im Verlagshaus abgesagt, wie Vertreter der Branche berichten. Ein Sprecher von Springer wies dies zurück.

In Firmenkreisen hieß es dazu, es habe eine Reihe von Interessentinnen gegeben. Mit Handel und Salah-Eldin hat Döpfner nun gleich zwei Frauen gefunden, die Springer beim Kulturwandel unterstützen wollen. Caspar scheint das nicht überzeugt zu haben, immerhin hielt sie an ihren Plänen zum Rückzug fest.

