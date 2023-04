Mediengruppe Pro Sieben kündigt Bilanzvorlage an und verhindert Rauswurf aus dem MDax

Aufgrund einer Prüfung rund um das Geschäft mit der Gutschein-Tochter Jochen Schweizer mydays, musste die Mediengruppe ihren Zahlenausblick verschieben. .

Die Bayern wollten bereits Anfang März ihre Zahlen erläutern, mussten dies aber wegen einer Prüfung rund um regulatorische Fragen zum Geschäft der Gutschein-Tochter Jochen Schweizer mydays verschieben. (Foto: Reuters) Satelliten der Mediengruppe Pro Sieben Sat 1

Berlin Pro Sieben Sat.1 will am Freitag seine Geschäftszahlen für 2022 vorlegen und verhindert damit ein vorübergehendes Ausscheiden aus dem MDax Der Fernsehkonzern lud am Mittwoch zur Bilanz-Pressekonferenz für Freitag ein.

Ursprünglich wollten die Bayern bereits Anfang März ihre Zahlen samt Ausblick erläutern, mussten dies aber wegen einer Prüfung rund um regulatorische Fragen zum Geschäft der Gutschein-Tochter Jochen Schweizer mydays verschieben.

Damit ist der geplante Termin vom 2. Mai für die Hauptversammlung nicht mehr zu halten. Es dürfte auf Ende Juni hinauslaufen. Ein konkretes Datum dazu will Pro Sieben Sat.1 am Freitag nennen. Hätte das Unternehmen bis zum 30. April keine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, wäre es zumindest vorübergehend aus dem MDax geflogen. Dies ist nun vom Tisch.

