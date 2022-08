Medienkonzern Axel Springer erwartet Milliardenumsatz

Das Medienunternehmen investierte im Spannungsfeld zwischen Coronakrise und Ukraine-Krieg so viel wie nie zuvor. Das führt zu einem Rekordumsatz.

Berlin Der Axel Springer-Konzern blickt trotz der Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs optimistisch nach vorn. „Während die meisten Wettbewerber Zukunftsinvestitionen gestoppt haben, haben wir investiert wie nie zuvor“, sagte Konzernchef und Großaktionär Mathias Döpfner am Montag bei einer Feier zum 80. Geburtstag von Verlegerin Friede Springer in Berlin. „Das Ergebnis ist fast eine dreiviertel Milliarde Gewinn im vergangenen Jahr“, sagte der Manager.

Seit dem Abschied von der Börse veröffentlicht der Verlag kaum noch Geschäftszahlen. „In diesem Jahr werden wir rund eine Milliarde mehr Umsatz erreichen als in 2020“, sagte Döpfner. Dies sei in einem Zwei-Jahreszeitraum „das größte Wachstum in der Geschichte des Unternehmens“. Details nannte Döpfner nicht.

Im ersten Pandemie-Jahr 2020 war Springers operativer Gewinn (bereinigtes Ebitda) um 13 Prozent auf 654 Millionen Euro gesunken, der Umsatz war um fast fünf Prozent auf 2,97 Milliarden Euro zurückgegangen. Nach Döpfners Worten dürften die Konzernerlöse 2022 demnach bei etwa vier Milliarden Euro liegen. Der Medien- und Technologiekonzern ist Herausgeber der Zeitungen „Bild“ und „Welt“. Die Berliner haben früher als viele andere Branchenfirmen ihr Geschäft ins Internet verlagert. Deshalb ist Springer bereits Europas größter Digitalverlag und nimmt nun immer stärker den wichtigen US-Markt ins Visier. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen