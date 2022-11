Medienkonzern Bertelsmann scheitert mit Milliardenfusion – Nächste Schlappe für Konzernchef Rabe

Die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House will den Buchverlag Simon & Schuster nicht mehr. Für CEO Thomas Rabe ist es der dritte Rückschlag, ein weiterer droht.

Der Topmanager muss einen weiteren Rückschlag verkraften. (Foto: Bertelsmann) Thomas Rabe

Düsseldorf In der Buchbranche ist ein milliardenschwerer Deal endgültig geplatzt: Die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House wird den New Yorker Verlag Simon & Schuster nicht übernehmen. „Bertelsmann wird das Wachstum seines globalen Buchverlagsgeschäfts ohne den bislang geplanten Zusammenschluss von Penguin Random House und Simon & Schuster vorantreiben“, teilte der Medienkonzern am Montagabend mit.

Dass der 2,2 Milliarden Euro schwere Deal nicht gelingt, deutete sich bereits Anfang November an: Eine Washingtoner Bezirksrichterin blockierte das Vorhaben und folgte damit dem Einwand des US-Justizministeriums, wonach eine Fusion von zwei der größten Verlagsgruppen der Welt den Wettbewerb für Bestseller-Bücher schmälern würde.

Bertelsmann hatte daraufhin angekündigt, im Eilverfahren Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen, weil dieses aus Sicht des Konzerns etwa auf einer falschen Marktdefinitionen beruhe. Nun teilt das Gütersloher Familienunternehmen mit: „Bertelsmann wird den ursprünglichen Plan nach Gesprächen mit Simon-&-Schuster-Gesellschafter Paramount Global nicht weiterverfolgen.“