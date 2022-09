Medienkonzern Bertelsmann will Umsatz bis 2026 auf 24 Milliarden Euro steigern

Der Medienkonzern peilt für das laufende Jahr die Marke von 20 Milliarden Euro Erlös an. Zuletzt musste Bertelsmann einen Rückschlag einstecken.

Größter Umsatzbringer ist die RTL Group (6,6 Milliarden Euro 2021), die stark auf das Streaming setzt. (Foto: obs) Bertelsmann

Gütersloh Bertelsmann will bis 2026 den Gesamtumsatz deutlich steigern und die Marke von 24 Milliarden Euro erreichen. In den vergangenen fünf Jahren bewegten sich die Erlöse innerhalb der Spanne 17,2 und 18,7 Milliarden Euro, in diesem Jahr soll erstmals die Marke 20 Milliarden Euro erreicht werden.

Das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen teilte am Dienstag in Gütersloh zudem mit, man plane 2026 mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 4 Milliarden Euro und mit einem Konzernergebnis von 2 Milliarden Euro.