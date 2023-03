Medienkonzern Ex-DFL-Chefin Donata Hopfen soll in den Aufsichtsrat von Pro Sieben Sat 1 einziehen

Die Großaktionäre des Medienkonzerns kämpfen um Sitze im Kontrollgremium. Eine Personalie steht nun fest. Doch der Bilanzabschluss lässt auf sich warten – und damit die Hauptversammlung.

Die ehemalige Bundesliga-Chefin soll in den Aufsichtsrat von Pro Sieben Sat. 1 einziehen. (Foto: IMAGO/Nico Herbertz) Donata Hopfen

München, Frankfurt An der Männerdomäne Bundesliga-Geschäft ist Donata Hopfen gescheitert. Die ehemalige Medienmanagerin, im Dezember als Chefin der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geschasst, bekommt nun die Chance, ihre Fähigkeiten in vertrauterer Umgebung zu beweisen: Die 46-Jährige soll in den Aufsichtsrat des Medienkonzerns Pro Sieben Sat 1 einziehen. Das bestätigten mit dem Vorgang vertraute Personen dem Handelsblatt.

Doch nicht nur für Hopfen ist die Berufung eine Chance, auch Pro Sieben Sat 1 kommt eine Aufseherin mit Branchenerfahrung und Beraterhintergrund im Kontrollgremium gelegen. In der Konzernzentrale in Unterföhring geht es seit Jahren turbulent zu.

Es gibt mehrere Baustellen: Der Konzern hat in Bert Habets innerhalb von fünf Jahren den dritten Vorstandsvorsitzenden. Es gibt wechselnde Großaktionäre mit wechselnden Interessen. Das drängendste Problem liegt derzeit in der Bilanzprüfung – die sogar die Index-Zugehörigkeit an der Börse gefährdet.