Medienkonzern Italienischer Investor MFE stockt bei ProSiebenSat.1 weiter auf und nährt Übernahmespekulationen

Die ProSieben-Aktie hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. (Foto: IMAGO/Future Image) ProSieben-Sendung The Voice of Germany 2022

München Der italienische Medienkonzern MFE Mediaforeurope hat seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 eigenen Angaben zufolge weiter aufgestockt und weckt damit Spekulationen auf eine Übernahme des deutschen Konkurrenten. Die von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi beherrschte MFE (ehemals Mediaset) erklärte am Mittwochabend, sie habe sich über Derivate Zugriff auf weitere vier Prozent an ProSiebenSat.1 gesichert und könne damit auf bis zu 29 Prozent der Anteile und 29,9 Prozent der Stimmrechte kommen. Mit einem Überschreiten der Stimmrechtsschwelle von 30 Prozent wäre ein Übernahmeangebot fällig.

Bei ProSieben hatte erst am Dienstag der neue Vorstandschef Bert Habets sein Amt angetreten. Der ehemalige Chef des Rivalen RTL löste Rainer Beaujean ab, der sich stets gegen die Übernahmegelüste der Berlusconi-Holding gewehrt hatte. Auch die bayerische Landesregierung wehrt sich gegen einen zunehmenden Einfluss aus Italien. MFE schwebt eine paneuropäische Fernseh-Allianz vor, um dem Vormarsch der Streaming-Dienste Paroli zu bieten. Habets, der bisher im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 saß, hat sich zu seinen Vorstellungen noch nicht geäußert. Die Italiener hatten zuletzt eine Beteiligung von 25,01 Prozent an der Senderkette (ProSieben, Sat.1 und Kabel 1) aus Unterföhring bei München gemeldet, davon 24,26 Prozent direkt, den Rest über Derivate. Die ProSieben-Aktie hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, der Konzern ist an der Börse noch gut 1,6 Milliarden Euro wert. Im Aufsichtsrat ist MFE bisher als größter Aktionär nicht vertreten. MFE hatte Anfang Oktober die TV-Managerin Katharina Behrends von NBC Universal Networks geholt und zur Statthalterin für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

