Medienrechte Bundesliga erwägt Teilverkauf von Fernsehrechten an Investor

Frankfurt, München Die Fußball-Bundesliga ist auf der Suche nach neuen Geldquellen und erwägt auch die Beteiligung eines Investors an den Medienrechten. Finanzkreisen zufolge bereitet die Deutsche Fußball Liga (DFL), die die Liga organisiert, einen Auktionsprozess vor, bei dem Bieter einen Minderheitsanteil an einer Sportrechte-Vermarktungstochter erwerben könnten.

Der DFL könnten auf diesem Wege drei bis vier Milliarden Euro zufließen, das Unternehmen mit 15 bis 18 Milliarden bewertet werden, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Je nach Zuschnitt könnten die Zahlen variieren. Die Aufnahme von Schulden und eine Kombination von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen gehören ebenfalls zu den Optionen.

„Die DFL hat, wie bereits im Mai erläutert, einen mehrstufigen Prozess gestartet, in dem eine vom DFL-Präsidium eingesetzte Arbeitsgruppe von Klubs und DFL Zukunftsszenarien für die Liga analysiert und im Sinne der 36 Profiklubs konkrete Optionen mit Blick auf strategische Wachstumsfelder ausarbeitet“, sagte ein DFL-Sprecher auf Anfrage.

Dieser Prozess beinhalte auch die Analyse der Möglichkeit von strategischen Partnerschaften. „Über die konkreten Entwicklungsoptionen werden wir uns – ohne Vorfestlegungen – selbstverständlich zunächst intern in den Gremien und mit allen Klubs austauschen. Ziel ist es, den Klubs einen fundierten Überblick über Entwicklungsoptionen zu geben.“ Ob es tatsächlich zu einem Teilverkauf der TV-Rechte kommt, ist also noch unklar.

Sollten sich die Klubs am Ende für den Teilverkauf entscheiden, möglicherweise zum Jahresende hin, könnten DFL und Fußballklubs den Geldregen für Zukunftsinvestitionen wie die Internationalisierung der Rechtevermarktung, die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit nutzen. Die Klubs bekämen zudem mehr Geld für ihre Nachwuchsleistungszentren, neue Spieler und Verbesserungen der Stadien. Die DFL könnte dabei nicht nur vom Geld, sondern auch von der Expertise eines mit Sportrechten erfahrenen Finanzinvestors profitieren.

Rechteverkauf soll die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga sichern

Der En-bloc-Rechteverkauf soll die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Profifußballs sichern. Längst haben große Finanzinvestoren aus den USA, Europa und der Golfregion die wichtigsten Vereine aus England, Frankreich, Spanien und Italien gekauft.

In Deutschland dagegen müssen Vereinsmitglieder das letzte Sagen haben, nur in seltenen Ausnahmefällen dürfen externe Investoren die Mehrheit an den Spielbetriebsgesellschaften übernehmen. Vorbild für das neue Manöver der DFL ist zum Beispiel der Verkauf von Anteilen an der spanischen „La Liga“ und der französischen Ligue 1 an die Private-Equity-Firma CVC.

Der wirtschaftliche Druck auf die 36 Profiklubs der Bundesliga ist zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie hoch. Hunderte Millionen Euro Einnahmen sind ihnen seit 2020 entgangen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, auch im Kampf um die besten Spieler, muss sich etwas tun, so die Erkenntnis beim DFL.

Im Mai wurde daher eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die untersuchen soll, wie die Bundesliga am besten Kapital und Expertise ins Haus holen kann. Das Fünfer-Zukunftsteam mit DFL-Chefin Donata Hopfen, Jan-Christian Dreesen (Bayern München), Oliver Leki (Freiburg), Rüdiger Fritsch (Darmstadt) und Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) will dabei auf jeden Fall die Fehler vermeiden, die eine ähnliche Transaktion, genannt Projekt „Competition“, vergangenes Jahr hatten scheitern lassen.

Die DFL-Mitgliederversammlung hatte damals beschlossen, einen Investorenprozess für eine Beteiligung an der Auslandsvermarktung der Bundesliga abzubrechen. Der DFL entgingen dadurch bis zu 500 Millionen Euro.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr soll Investoren kein Anteil an der DLF selbst angeboten werden, sondern an einer neuen Tochtergesellschaft. Diese würde eine lang laufende Lizenz für die Sportrechtevermarktung erhalten, diesmal allerdings nicht nur für die internationalen Vermarktungsrechte, sondern auch für die deutschen. Der genaue Zuschnitt des geplanten Tochterunternehmens, an dem sich der Investor beteiligen würde, steht noch nicht fest. Unklar ist etwa, ob die Sponsoring- und die E-Sports-Aktivitäten Teil des Deals wären und wie lange die Lizenz laufen würde.

Fußball-TV-Rechte: 20 Prozent für einen Investor

Bei der Anteilshöhe ist ein Aktienpaket von 20 Prozent in der Diskussion. Das Vermarktungs-Joint Venture könnte insgesamt mit 15 bis 18 Milliarden Euro bewertet werden, hieß es. Zum Vergleich: Beim 13-prozentigen Einstieg von CVC bei den Übertragungsrechten der französischen Liga wurde diese im März mit 11,5 Milliarden Euro bewertet. Bereits vergangenes Jahr erwarb CVC einen 11-prozentigen Anteil an den Fernsehrechten der spanischen La Liga für die nächsten 50 Jahre – die Bewertung der Gesamtrechte dabei: 24,5 Milliarden.

Bei dem möglichen DFL-Investorenprozess sollen erneut vor allem Private-Equity-Firmen angesprochen werden. CVC, KKR, Bridgepoint und Blackstone, die vor einem Jahr die attraktivsten Angebote abgegeben hatten, gelten als Interessenten. Bislang habe die DFL allerdings noch keine Gespräche mit Finanzinvestoren geführt, hieß es. Die Investmentbanken Nomura und Barclays könnten das Projekt begleiten, seien aber noch nicht offiziell mandatiert. Die Banken lehnten Stellungnahmen ab.

Bis die Transaktion überhaupt auf den Weg gebracht werden könnte, sind noch einige Hürden zu nehmen. So soll auf einer Versammlung im August ein neues DFL-Präsidium gewählt werden, das den den offiziellen Startschuss für das Projekt geben müsste. Hier scheidet Alexander Wehrle (VfB Stuttgart) aus, der Aufsichtsratschef der neuen DFB GmbH wird und vom Frankfurter Hellmann ersetzt wird.

Neu ist das Thema Investoren bei der DFL allerdings nicht. Finanzinvestoren hatten die DFL bereits vor der Pandemie angesprochen. Der damalige DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte dann den Verkaufsprozess initiiert, um den Clubs eine seriöse Entscheidungsgrundlage zu geben. Seifert hat die DFL mittlerweile verlassen und mit Axel Springer ein Sport-Streaming-Angebot ohne Fußball in Vorbereitung.

Die Befürworter eines Deals sehen heute bessere Chancen als 2021, weil sich die Finanzlage einiger Clubs weiter verschlechtert hat: „Manche brauchen dringend Cash“, sagt ein Vereins-Verantwortlicher. Steigende Zinsen versetzen einzelne Manager der hochverschuldeten Klubs in Alarmstimmung.

Unklar ist, wie belastbar das Verhältnis von DFL-Chefin Hopfen zu ihrem Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke wirklich ist. Beide müssten das Projekt durch die Gremien bringen, wo etwa im August im DFL-Präsidium Neuwahlen anstehen. Hopfen hatte in den vergangenen Wochen etliche Führungskräfte ausgetauscht.

