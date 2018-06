Milliarden-Fusion Bundesrichter erlaubt AT&T die Übernahme von Time Warner

Der US-Mobilfunkkonzern kommt durch einen Richterspruch seiner rund 85 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Time Warner ein großes Stück näher.

Ein Bundesrichter sieht durch eine Übernahme von Time Warner keine Wettbewerbsbehinderung in der Pay-TV-Branche. (Foto: AFP) AT&T

New YorkEin US-Bundesrichter hat am Dienstag entschieden, dass der amerikanische Mobilfunkkonzern AT&T mit der geplanten Übernahme des US-Medienunternehmens Time Warner fortfahren kann. Damit wies der Richter die Vorwürfe des US-Justizministeriums zurück, dass der Deal den Wettbewerb in der Pay-TV-Branche behindern würde.

Im Justizministerium befürchtet man, dass AT&T mithilfe der populären Shows des Time-Warner-Bezahlsenders HBO und anderen Inhalten höhere Gebühren beim Kunden durchsetzen könnte. Time Warner sollte deshalb als Bedingung für eine Übernahme den Kabelsender Turner Broadcasting Division (TBS) oder AT&T den zuvor gekauften Satelliten-TV-Sender DirecTV abgeben.

