Mobilfunkanbieter US-Investor John Malone steigt bei Vodafone ein

Der 81-jährige Investor erhöht den Ergebnisdruck auf den britischen Konzern. Vodafone hat in wichtigen europäischen Auslandsmärkten enorme Probleme.

Das Interesse von US-Investor Malone an dem seit Monaten strauchelnden Mobilfunkanbieter gab der Vodafone-Aktie unverhofften Rückenwind. (Foto: dpa) Vodafone Logo

London John Malone wird in der Telekombranche wegen seiner oft unkonventionellen Geschäftspraktiken der „Cable Cowboy“ genannt, der Cowboy der Kabel. Nun hat sich der von Malone geführte US-Konzern Liberty Global mit knapp fünf Prozent an dem britischen Mobilfunkanbieter Vodafone beteiligt. Liberty zahlte für gut 1,3 Millionen Anteile rund 1,2 Milliarden Pfund (knapp 1,4 Milliarden Euro), schloss aber ein Übernahmeangebot für den britischen Konkurrenten erst mal aus.

Das Interesse von Malone an dem seit Monaten strauchelnden Mobilfunkanbieter gab der Vodafone-Aktie unverhofften Rückenwind: Der Kurs stieg am Dienstagmorgen um mehr als zwei Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten war der Marktwert des britischen Unternehmens um fast ein Drittel gesunken.

Der Vorstandschef von Liberty, Mike Fries, sagte: „Wir glauben (…), dass der aktuelle Aktienkurs von Vodafone den zugrunde liegenden langfristigen Wert des operativen Geschäfts oder die angekündigten Konsolidierungs- und Infrastrukturmöglichkeiten nicht widerspiegelt.“ Malone ist Chairman und beherrschender Anteilseigner des US-Konzerns.