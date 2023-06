Nachrichtensender Erneuter Führungswechsel bei CNN – Chris Licht muss gehen

Pannen und sinkende Einschaltquoten bei CNN hatten Kritik an Licht aufkommen lassen. Bis ein neuer Chef gefunden ist, soll ein vierköpfiges Team den Nachrichtensender leiten.

Licht hatte im vergangenen Jahr den Chefposten bei CNN übernommen, um den Sender weiter in die politische Mitte zu führen. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP) Chris Licht

New York Nach nur einem Jahr an der Spitze des US-Fernsehsenders CNN muss der Vorstandsvorsitzende Chris Licht wieder gehen. Das teilte der Chef des CNN-Mutterkonzerns Warner Bros. Discovery, David Zaslav, am Mittwoch mit.

Damit steckt der weltweit bedeutende Nachrichtensender weiterhin in einer Führungs- und Quotenkrise. Ein vierköpfiges Team soll vorübergehend den Sender leiten, bis ein neuer Chef gefunden ist.

Eine Reihe von Pannen und sinkende Einschaltquoten hatten zuletzt immer mehr Kritik an Licht aufkommen lassen. Der hatte erst im vergangenen Jahr den Chefposten vom zurückgetretenen Jeff Zucker mit dem Mandat übernommen, CNN mehr in die politische Mitte zu führen.

Ausschlaggebend für den abrupten Abgang war ein kritischer Artikel über Licht in der Zeitschrift „The Atlantic“. Der nun ehemalige CNN-Chef hatte sich von Journalisten über mehrere Monate begleiten lassen, das entstandene Porträt fiel wenig schmeichelhaft aus. So schoss Licht darin etwa gegen die Berichterstattung vor seiner Amtszeit.