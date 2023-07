 Netflix-Kosten 2023: Was kostet Account-Sharing und wie teuer ist ein Abo?

Die Nutzerzahlen von Netflix steigen – trotz stetiger Preiserhöhungen. Der Streaminganbieter erhebt in Deutschland nun eine Gebühr fürs Account-Sharing. Die Netflix-Abos im Überblick.

Was kostet das günstigste Netflix-Abo 2023 und kann ich Netflix kostenlos testen? Alle wichtigen Informationen finden Sie hier. (Foto: IMAGO/Depo Photos) Netflix wird auf einem Smartphone geöffnet

Der Streamingmarkt gilt inzwischen als hart umkämpft. So steht Netflix vor einer wachsenden Zahl an Konkurrenten in der Serien- und Filmanbieterbranche, darunter Disney, Amazon und Apple. Im Kampf um weitere Marktanteile führte Netflix im vergangenen Jahr auch einen neuen Tarif ein.

Doch auch im ersten Quartal des Jahres 2023 verzeichnet der Streamingdienst weiterhin einen Anstieg der Nutzerzahlen. Weltweit hatten zuletzt über 232 Millionen Menschen ein Netflix-Abonnement. In Deutschland steigen die Kosten für Netflix, zumindest in bestimmten Szenarien. Denn das Teilen von Accounts in Deutschland pro Nutzer und pro Monat zieht eine Gebühr nach sich. Ein Überblick über die aktuellen Abo-Varianten und die anfallenden Kosten eines Netflix-Abos.

Was kostet Netflix 2023?

Seit dem 3. November 2022 gibt es neben den bekannten Abo-Optionen ein neues preisgünstigeres, aber dafür werbefinanziertes Abo - für unter fünf Euro im Monat. Wer das Video-on-Demand Angebot ohne Werbung genießen möchte, muss auf eine der anderen drei Optionen umsteigen. Das sind die aktuellen Kosten der Netflix-Abonnements:

Basis-Abo mit Werbung Basis-Abo Standard-Abo Premium-Abo Kosten 4,99 Euro pro Monat 7,99 Euro pro Monat 12,99 Euro pro Monat 17,99 Euro pro Monat Verfügbare Geräte 1 1 2 4 Leistung HD-Videoqualität bis zu 720p, jederzeit kündbar, unbegrenzter Zugang zu Filmen und Serien; auf dem Laptop, Fernseher, Smartphone und Tablet schauen HD-Videoqualität bis 720p, jederzeit kündbar, unbegrenzter Zugang zu Filmen und Serien; auf dem Laptop, Fernseher, Smartphone und Tablet schauen Standardauflösung SD und HD-Auflösung, jederzeit kündbar, unbegrenzter Zugang zu Filmen und Serien; auf dem Laptop, Fernseher, Smartphone und Tablet schauen Standardauflösung SD sowie HD- und Ultra-HD-Auflösung, jederzeit kündbar, unbegrenzter Zugang zu Filmen und Serien; auf dem Laptop, Fernseher, Smartphone und Tablet schauen Nicht

enthalten Full HD- und Ultra HD-Auflösung Full HD- und Ultra-HD-Auflösung Ultra-HD-Auflösung /

Kann man Netflix kostenlos testen?

In der Vergangenheit war es möglich, vor Abschluss eines der vier Abonnements, Netflix für 30 Tage kostenlos zu testen. In diesem Probeabo waren ebenfalls alle verfügbaren Filme und Serien des Streamingdienstes enthalten. Nach dem Testzeitraum wurde dann das zuvor gewählte Zahlungsmittel – Lastschrift, Kreditkarte oder Paypal - für den ersten kostenpflichtigen Monat belastet, sofern nicht innerhalb der ersten 30 Tage gekündigt wurde. 2023 bietet Netflix ein solches Probeabo nicht mehr an.

Wer darf meinen Netflix-Account nutzen?

Das sogenannte Account-Sharing, also das Nutzen eines Accounts von mehreren Personen, ist nur eingeschränkt möglich. Voraussetzung für das gleichzeitige Streamen ist ein dementsprechendes Abo, das die gleichzeitige Nutzung von mehreren Geräten erlaubt. Zusätzlich ist in den Nutzungsbedingungen von Netflix festgelegt, dass ein solches Teilen des Accounts nur mit Personen erlaubt ist, die in einem Haushalt wohnen.

Hier geht Netflix nun gegen das bisherige Account-Sharing vor. Nutzer, die ihren Netflix-Account mit Freunden teilen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, müssen mit Mehrkosten rechnen.

Netflix-Nutzer werden zukünftig eine Gebühr zahlen müssen, wenn sie ihr Abonnement-Passwort mit Freunden teilen, die nicht im selben Haushalt leben. Die Kosten für das Teilen des Accounts liegen dann in Deutschland bei 4,99 Euro pro Nutzer und Monat. Sollten Nutzer diese neue Regel nicht befolgen, besteht die Möglichkeit einer Account-Sperre. Um einer Sperrung durch Netflix vorzubeugen, müssen Personen, die sich außerhalb des vordefinierten Haushalts mit ihrem Mobilgerät oder Laptop befinden, einmal im Monat dorthin zurückkehren. Netflix verschickt bereits E-Mails an Konten, die offensichtlich mehrfach genutzt werden. In den E-Mails werden die neuen Regeln nochmals erklärt. Bei weiterer Missachtung dürften diese Nutzer dann von möglichen Maßnahmen gegen das Account-Sharing betroffen sein.

Wie Netflix das Account-Sharing überprüft, verrät das Unternehmen nicht. GPS-Daten sollen dafür aber nicht erhoben werden.

Wie reagieren die Netflix-Nutzer auf die neuen Regelungen?

In den ersten Tagen nach Bekanntgabe des Verbots reagierten in den USA die Nutzer anders als einige Beobachter es zuvor erwarteten. Statt massiver Kündigungen und Abwanderungen, sollen laut der Analysefirma Antenna innerhalb der ersten vier Tage nach der Ankündigung des Verbots 292.000 neue Netflix-Abonnements abgeschlossen worden sein.

In Deutschland könnten die neuen Regelungen ebenfalls dazu führen, dass betroffene Nutzer eines der Abonnements abschließen. Daten, wie sich die Kunden hier verhalten, sind derzeit nicht bekannt.

Wie kann ich mein Netflix-Abo kündigen?

Jedes der vier verfügbaren Abos ist jederzeit kündbar. Die Kündigung erfolgt immer zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums.

Das bedeutet: Haben Sie Ihr Abonnement gekündigt, können Sie Ihren Account bis zum Ende der aktuellen Laufzeit nutzen. Danach wird das Konto deaktiviert. Ein Löschen der App oder das Ausloggen beendet nicht das Abo. Damit Sie Ihre Mitgliedschaft ordnungsgemäß kündigen können, müssen Sie sich in Ihren Netflix-Account einloggen. Dort können Sie innerhalb der Konto-Einstellungen Ihr Abo kündigen.

>> Lesen Sie passend dazu:

Die geheimen Netflix-Codes: Zugang zu allen Serien und Filmen

Auf der Startseite von Netflix werden personalisierte Serien- und Filmempfehlungen angezeigt. Diese Empfehlungen sind lediglich eine Auswahl der gesamten Film- und Seriendatenbank von Netflix. Aufgrund der bereits von Ihnen geschauten Titel schlägt der Algorithmus ähnliche Serien und Filme vor. Es kommt also vor, dass immer wieder dieselben Vorschläge gemacht werden. Um einen Blick auf alle Filme und Serien des Streaminganbieters werfen zu können, können die sogenannten „geheimen Netflix-Codes“ genutzt werden. Netflix kategorisiert alle Genres und Untergenres. Diesen Kategorien wird eine eindeutige ID in Form einer Zahl zugewiesen. Und nach genau dieser Zahl kann gesucht werden. Das funktioniert am Computer im Browser wie folgt:

Netflix.com aufrufen und einloggen netflix.com/browse/genre/x in der Adresszeile eingeben

*Das „x“ muss durch einen der Codes ersetzt werden.

Auf dem Tablet oder Smartphone kann das ebenfalls gelingen. Dafür muss die Netflix-App installiert sein. Im Browser des Mobilgeräts kann dann die oben genannte Internetadresse eingegeben werden. Nun tippen Sie auf „Einloggen“ und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an. Im besten Fall öffnet sich dann automatisch die Netflix-App auf dem Gerät und zeigt Ihnen die entsprechende Kategorie an.

Auf dem Smart-TV funktioniert das nicht. Sind Sie auf Serien und Filme gestoßen, die Ihnen normalerweise nicht angezeigt werden, können Sie sie Ihrer Liste hinzufügen. Der Titel erscheint dann auch auf Ihrem Smart-TV unter dem Punkt „Meine Liste“.

Im Internet finden sich zahlreiche Netflix-Codes. Einige Beispiele finden Sie hier:

Genre Code Serien 83 Action- und Abenteuerserien 10673 Comedyserien 10375 Thrillerserien 89811 Dramaserien 11714 Action- und Abenteuerklassiker 46576 Thriller 8933 Komödienklassiker 31694 Dokumentationen 6839 Horrorfilme 8711 Beliebte romantische Titel 502675

Dieser Artikel erschien bereits am 18.01.2023. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.

Mehr: Bluetooth-Technologie: Was ist Auracast Broadcast Audio?