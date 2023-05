Netflix Streaming-Dienst führt Gebühr für geteilte Accounts in Deutschland ein

Änderungen bei Netflix: Teilen von Accounts kostet in Deutschland bald 4,99 Euro pro Nutzer und Monat. Als Vorbild dient ein Experiment in Kanada.

Der Streaming-Riese legt in den letzten Jahren einen verstärkten Fokus auf Profitabilität. (Foto: AP) Netflix

San Francisco Der Streaming-Dienst Netflix will mit neuen Gebühren eine höhere Rendite erreichen. In Deutschland wird bald eine zusätzliche Abgabe von 4,99 Euro pro Monat fällig, wenn ein Zugang mit Personen außerhalb des eigenen Haushaltes geteilt wird, wie das Unternehmen aus Los Gatos am Dienstag ankündigte.

Betroffene Nutzer würden per E-Mail informiert, sagte ein Firmensprecher dem Handelsblatt. Ein Netflix-Zugang sei für einen Haushalt bestimmt. Eine weitergehende Nutzung sei nun nur noch gegen Gebühr gestattet. Der Streaming-Dienst hatte zwar in seinen Nutzungsbedingungen schon seit Jahren das Teilen eines Zugangs außerhalb des eigenen Haushaltes untersagt, Zuwiderhandlungen jedoch nicht geahndet.

Netflix legt nicht offen, wie das Unternehmen das Teilen von Accounts prüft. Die Firma kann beispielsweise erfassen, von welchem ungefähren Ort aus eine Nutzerin oder ein Nutzer auf den Dienst zugreift. Allerdings ist es ausdrücklich erlaubt, Netflix-Filme und Serien auch während Reisen von unterwegs zu konsumieren.