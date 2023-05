Neuer Chefredakteur Steffen Klusmann verlässt den „Spiegel“

Klusmann war fast fünf Jahre Chefredakteur des „Spiegels“. Seinem Abgang sollen Konflikte mit der Geschäftsführung vorausgegangen sein.

Der Chefredakteur des „Spiegel“ verlässt das Nachrichtenmagazin. (Foto: dpa) Steffen Klusmann

Düsseldorf Einer der wichtigsten Medienmacher Deutschlands muss gehen: Der bisherige Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, Steffen Klusmann, verlässt den Hamburger Verlag mit sofortiger Wirkung, teilte das Medienhaus am Donnerstagabend mit. Klusmanns Nachfolger ist der bisherige „Spiegel“-Autor Dirk Kurbjuweit.

Der 57-jährige Klusmann wird in der Mitteilung so zitiert: „Zuletzt haben Geschäftsführung und ich in entscheidenden strategischen Fragen allzu oft keine Einigkeit erzielt – was nun mein Ausscheiden zur Folge hat.“ Schon in den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte um Machtkämpfe an der Spitze des Verlags gegeben.

Hintergrund des Abgangs sollen Uneinigkeiten mit den „Spiegel“-Geschäftsführern Thomas Hass und Stefan Ottlitz über die künftige Strategie sein, hatte das Magazin „Business Insider“ am Donnerstagmorgen berichtet. Sie sollen Klusmann für fehlende journalistische Konzepte kritisiert haben. Hass bedauerte in der Mitteilung, „dass es am Ende nicht gelungen ist, unsere immer sehr gute Zusammenarbeit für die Zukunft fortzusetzen“.