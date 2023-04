„Noch wach?“ Das steht im Buch von Stuckrad-Barre über die Springer-Affäre

Düsseldorf Solch ein Geheimnis wurde höchst selten um ein Buch gemacht. Üblicherweise bekommen Journalisten vorab Einblicke, wenn sie eine Rezension schreiben wollen. Nicht so bei „Noch wach?“, dem neuen Roman von Bestsellerautor Benjamin von Stuckrad-Barre. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch hatte wohl Sorge, dass Juristen das Buch verhindern könnten, wenn vorab Inhalte durchsickern.

Wochenlang wurde spekuliert, ob Stuckrad-Barre weitere Details um den Machtmissbrauch beim Axel-Springer-Konzern aufdeckt. Frühere Mitarbeiterinnen des Verlags werfen dem einstigen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt solche Verfehlungen vor. Lange hatte Verlagschef und Reichelts Duzfreund Mathias Döpfner an ihm festgehalten, bis der Druck im Oktober 2021 nach einem Bericht der „New York Times“ zu groß wurde. Reichelt weist die Anschuldigungen von sich.

In dem Buch, erzählt aus der Sicht eines namenlosen Schriftstellers, geht es um einen ebenfalls namenlosen, aber großen Boulevard-Fernsehsender, um dessen Konzernchef, den der Schriftsteller immer wieder als „meinen Freund“ bezeichnet, und den Chefredakteur des Senders, dem Mitarbeiterinnen Belästigung und Machtmissbrauch vorwerfen.

Es ist unverkennbar, dass es sich dabei um den Springer-Verlag, Stuckrad-Barre selbst, Döpfner und Reichelt handeln soll. Auffällig ist, mit welcher Vehemenz Autor und Verlag diesem Eindruck entgegenwirken. Bei der Premierenlesung am Mittwochabend hob der 48-Jährige bewusst das Fiktive seines Werks hervor: „Es gibt so viele ausgedachte Personen in diesem Buch – das ist unglaublich.“

Auch in einem Interview mit dem „Spiegel“ beteuerte Stuckrad-Barre, dass er „niemals ein Buch“ über Reichelt schreiben würde. Beide können nicht miteinander. Der Autor ließ aber vielsagend verlauten: „Ein Roman kann wahrer sein als die Wirklichkeit.“ Auf Handelsblatt-Anfrage wollte sich Stuckrad-Barre nicht äußern.

Keine neuen Details zum Fall Reichelt

Die einzige Fiktion in dem Buch dürfte der noch vor dem Inhaltsverzeichnis abgedruckte Hinweis sein, der Roman sei „in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen“, allerdings „ein völlig eigenständiges neues Werk“. Doch jede Andeutung, Szene und die Chatverläufe deuten auf Springer, Döpfner und Reichelt hin. Jeder Leser wird das so verstehen.

Das Buch wurde im Vorhinein als Schlüsselroman gehandelt. Nach dem Lesen lässt sich das als gelungenes Marketing abstempeln. Zwar mag es in einem Buch noch nie ein authentischeres Bild über den Axel-Springer-Verlag gegeben haben. Wer aber auf der Suche nach noch unbekannten Details ist, wird enttäuscht.

Das Buch liest sich für Beobachter wie eine Dokumentation der Presseberichte vergangener Jahre. Auch ein literarischer Leckerbissen ist das Werk nicht. Die fast 400 Seiten wirken zu lang, ein klarer Spannungsbogen fehlt, die Charaktere werden mitunter nur blass gezeichnet.

Dem Autor gelingen jedoch geniale Einzelbeobachtungen und Szenenbeschreibungen. Er schafft das Bild eines größenwahnsinnigen Konzernchefs, den weder die Inhalte seines Senders noch die digitalen Dinge, in die er so viel Geld steckt, interessieren. Es würden zwar angebliche Werte des Unternehmens gepredigt, dabei gehe es eigentlich nur um dessen Wert, schreibt er.

Stuckrad-Barre hat gute Einblicke in den Springer-Verlag, arbeitete dort zehn Jahre selbst. Er bekam und bekommt Anrufe von Mitarbeiterinnen, die ihm vom Machtmissbrauch berichten. Einst zählte er zu den engsten Vertrauten Döpfners.

Der Schriftsteller wurde selbst Teil des „New York Times“-Berichts, der Reichelt zu Fall brachte. Darin wird eine private SMS von Döpfner an den Autor zitiert, in der der Springer-Chef Reichelt als letzten und einzigen Journalisten in Deutschland bezeichnet haben soll, der noch mutig gegen den „neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ aufbegehre.

Aufbegehren gegen den Chef

Stuckrad-Barre, ein Kettenraucher, ist bekannt durch Bücher wie „Soloalbum“ und „Panikherz“. Sein neuer Roman beginnt damit, wie ein Vertrauensverhältnis zwischen einer Auszubildenden und dem Chefredakteur entsteht. Die junge Frau fühlt sich durch die Aufmerksamkeit ihre Chefs geschmeichelt, sie essen mittags in seinem Büro, verabreden sich für abends.

Wie weit solche Verhältnisse gehen, zeigt sich kurz darauf. Der Ich-Erzähler bekommt eine nächtlich zugesandte Kurznachricht gezeigt: „Scheiß klimaanlage komm und wärm mich. Körper an Körper. JETZT“, hat der Chefredakteur im Wortlaut geschrieben. Die SMS beginnt mit den Worten „Noch wach?“.

So hat Stuckrad-Barre sein Werk überschrieben – eine Anspielung auf Reichelt. Eine solche Nachricht hat der frühere „Bild“-Chefredakteur einer jungen Kollegin mitten in der Nacht geschrieben. Im „Spiegel“ weist der Autor solche Zusammenhänge zurück, „Noch wach?“ sei doch „ein Klassiker der SMS-Kommunikation“, meint er.

Im Roman ermuntert der Icherzähler den Chef, dagegen etwas zu unternehmen. „Ihm selbst, so dachte ich, könnten solche Vorgänge in seinem Unternehmen doch überaus große Schwierigkeiten bereiten.“ Doch der Konzernchef wiegelt ab: Er könne doch nicht auf Basis anonymer Behauptungen aktiv werden, womöglich sei die Mitarbeiterin ja auch selbst daran schuld.

Tatsächlich gilt Stuckrad-Barre als zentraler Hinweisgeber in dem Complianceverfahren, das es bei Springer gegen Reichelt gegeben hatte. Stuckrad-Barre schildert in seinem Roman, wie sich immer mehr Beschäftigte finden, die gegen den Chefredakteur aufbegehren, und wie sehr der TV-Sender trotz der Vorwürfe an ihm festhält und gar Kolleginnen einschüchtert, die gegen ihn aussagen wollen.

Bestseller erwartet

Der Roman zeigt eindrücklich, wie schwer es Mitarbeiterinnen haben, die mit ihrem Chef anbandeln, und gibt dem Thema #MeToo viel Raum. „Arbeitsrechtlich ist das ein scheiß Minenfeld“, heißt es wörtlich. Es sei „so irre, was mutmaßliche Opfer alles beachten müssen, um glaubwürdig zu sein“.

Benjamin von Stuckrad-Barre: Noch wach?

Kiepenheuer & Witsch

Köln 2023

384 Seiten

25 Euro



Wenn sie nicht heulten oder schrien, würde einem niemand glauben. „Und wenn du zu laut heulst und schreist und zu dramatisch blutest, dann hast du dem armen Mann bestimmt eine Falle gestellt und dich selbst verletzt und so weiter.“

Am Ende des Romans steht – wie im wahren Beispiel bei Springer – nicht die vollständige Aufklärung oder gar ein Kulturwandel. „Längst war alles wieder wie zuvor, wenn nicht schlimmer“, schreibt der Autor. Auch die Opfer befinden sich in derselben Situation wie anfangs. Der Icherzähler, der zunächst als Erlöser daherkommt, ist am Ende desillusioniert: „Wir haben getan, was wir konnten – aber die haben eben gekonnt, was sie taten.“

Wollen Springer und Reichelt nun gegen ein Werk rechtlich vorgehen, in dem sie namentlich nicht genannt werden und doch jede Seite von ihnen handelt? Der Verlag ließ eine Anfrage unbeantwortet, Reichelt-Anwalt Ben Irle kündigte an, ein juristisches Vorgehen zu prüfen.

Klar ist: Kiepenheuer & Witsch erwartet einen Bestseller, die Startauflage beträgt 160.000 Exemplare. Die Buchhandelskette Thalia bezeichnete das Werk auf Anfrage als „starke Novität“, Top-Titel hätten in der Vergangenheit aber durchaus noch stärkere Verkaufszahlen gehabt.

„Sittengemälde unserer Zeit“

Neben der Dokumentation sexueller Ausbeutung gibt es in dem Buch eine zweite Geschichte, die das Ende der Freundschaft zwischen Schriftsteller und Konzernboss behandelt. Zunächst scheint solch eine Freundschaft „überhaupt nicht vorstellbar“, weil „mein so angenehmer Freund und dieser Krawalldödel“ ebenfalls befreundet sind.

Am Ende blockiert der Icherzähler gar den Kontakt des Chefs, bezeichnet ihn fortan als „Ex-Freund“. Auch hier gibt es Parallelen zur Realität: Wegen der aus Sicht von Stuckrad-Barre mangelnden Aufarbeitung der Causa Reichelt hat er sich von Döpfner entfremdet – und seinen Kontakt blockiert.

„Noch wach?“ versucht, weit über den TV-Sender und die Medienbranche hinaus ein „Sittengemälde unserer Zeit“ zu zeichnen, wie der Verlag zutreffend verspricht. Das Werk moniert, dass Machtmissbrauch in der Gesellschaft oft totgeschwiegen – oder erst gar nicht erkannt – werde.

Das letzte Kapitel spielt in einem Luxushotel in Los Angeles, in dem sowohl der echte Schriftsteller als auch der Icherzähler regelmäßig wohnen. Ein Journalist, der über den Machtmissbrauch in dem Hotel berichten will, sagt, dass es doch unmöglich sei, nichts davon mitbekommen zu haben. „Das war hier, jeden Tag, allgegenwärtig!“ Der Icherzähler entgegnet: „Nein, uns war nichts aufgefallen.“

