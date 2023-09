Pay-TV-Sender Barny Mills steigt zum Chef von Sky Deutschland auf

Der bisherige Finanzvorstand wird Nachfolger von Devesh Raj. Dem Bezahlsender setzt vor allem die Konkurrenz durch Streaming-Dienste stark zu.

Der bisherige Finanzvorstand Barny Mills wird neuer Chef des Pay-TV-Senders (Foto: imago stock&people) Hauptsitz von Sky Deutschland in Unterföhring bei München

London, Berlin Sky-Deutschland-Finanzchef Barny Mills wird neuer Chef des Pay-TV-Senders. Er trete seinen Posten sofort an und werde Nachfolger von Devesh Raj, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Raj wiederum wechsele nach fünf Jahren an der Firmenspitze nach Großbritannien, wo er das operative Geschäft von Sky UK übernehmen werde.

Mills ist seit 2010 bei der Sky Gruppe des US-Kabelnetz- und Medienriesen Comcast. Im August 2018 wechselte er zu Sky Deutschland und ist dort seit drei Jahren Finanzvorstand. Dana Strong, die Chefin der Sky Gruppe, sagte, Mills kenne das Geschäft in Deutschland gut und habe geholfen es zu optimieren. „So hat er bereits essenziell zur Planung und Umsetzung der Transformation von Sky Deutschland beigetragen.“

Die wachsende Konkurrenz von Streaming-Diensten wie DAZN setzt dem Pay-TV-Geschäft von Sky schwer zu. Der Anbieter hat einige der Sportrechte verloren, die bisher die meisten Zuschauer anzogen, zugleich aber die größten Kosten verursachen. Seit langem halten sich Spekulationen über einen möglichen Verkauf von Sky Deutschland. Insidern zufolge gab es dazu auch Kontakt mit der bayerischen Fernsehkette Pro Sieben Sat 1. Dabei war sogar eine Mitgift von mehreren hundert Millionen Euro im Gespräch. Comcast hatte die britische Pay-TV-Plattform Sky mit Ablegern in Deutschland und Italien 2018 für 39 Milliarden Dollar übernommen. Mehr: So hoch sind die Streaming-Kosten für Fußball-Fans