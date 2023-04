Sport-Entertainment Milliarden-Deal: Kampfsportverbände UFC und WWE künftig unter einem Dach

Der UFC-Mutterkonzern Endeavor zahlt mehr als neun Milliarden Dollar für WWE. Für das familiengeführte Wrestling-Imperium geht damit eine Ära zu Ende.

Der Wrestling-Vermarkter WWE hat einen neuen Besitzer. (Foto: AP) „Wrestlemania“ in Kalifornien

Düsseldorf Die Kampfsportveranstalter Ultimate Fighting Championship (UFC) und World Wrestling Entertainment (WWE) tun sich zusammen. Der UFC-Mutterkonzern Endeavor gab am Montag bekannt, den Wrestling-Vermarkter zu übernehmen. WWE werde bei dem Deal mit 9,3 Milliarden Dollar (8,6 Milliarden Euro) bewertet.

Durch die Fusion entstehe ein globaler Sport-Entertainment-Riese mit einem Unternehmenswert von insgesamt mehr als 21 Milliarden Dollar. Endeavor werde mit 51 Prozent die Kontrollmehrheit an dem neuen Konzern halten, der nach Abschluss der Übernahme in der zweiten Jahreshälfte an die Börse gehen soll. Die restlichen 49 Prozent erhalten die bestehenden WWE-Aktionäre. WWE-Aktien verloren an der Börse New York zum Handelsauftakt rund 3,3 Prozent, auch die Endeavour-Papiere lagen im Minus.

Damit endet zugleich die Ära der WWE als Familienunternehmen. Mehrheitseigentümer Vince McMahon, 77, soll in der neuen Gesellschaft zwar dem Verwaltungsrat vorstehen, die operative Kontrolle wird aber bei Endeavor-Chef Ari Emanuel liegen.

WWE-Eigentümer McMahon kehrte zurück an die Macht