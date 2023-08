Spotify Kosten 2023 Das kostet ein Spotify Premium-Abo aktuell

Das schwedische Unternehmen Spotify zählt zu den beliebtesten Musikstreaming-Anbietern und zu den Pionieren der Branche. Doch was kostet Spotify Premium 2023?

Spotify ist seit April 2018 an der Börse handelbar. (Foto: imago images/photothek) Das Logo des Musik Streaming Dienstes Spotify wird auf einem Smartphone angezeigt.

Der Musikstreaming-Dienst Spotify stellt seinen Nutzern über 80 Millionen Songs zum Abruf bereit. Zum Vergleich: Konkurrent Apple knackte im Oktober 2022 mit seinem Musikstreaming-Dienst Apple Music die Marke von 100 Millionen Songs.

Kunden, die Spotify kostenlos nutzen, müssen sich mit einigen Einschränkungen arrangieren. So können Playlists zum Beispiel nur im Shuffle-Modus, also per Zufallswiedergabe, wiedergegeben werden. Einzelne Songs können somit nicht direkt angewählt werden. Zwar können laufende Titel übersprungen werden, allerdings ist das in der kostenlosen Variante nur sechsmal innerhalb einer Stunde möglich. Außerdem gibt es immer wieder kleine Werbeunterbrechungen zwischen den Songs.

Für Musikliebhaber, die ihre Lieblingsinterpreten ohne Werbung oder andere Einschränkungen genießen wollen, bietet der Musik-Streaming-Dienst ein Premium-Abo an. Spotify stellt seinen Nutzern verschiedene Abo-Modelle zur Verfügung. Zum Beispiel Abonnements für Einzelpersonen, Paare, Familien und Studenten. Doch was kostet ein Spotify Premium-Abo 2023?

Was kostet ein Spotify Premium-Abo 2023?

Ein Spotify Premium-Abo für Einzelpersonen (Individual) kostet 9,99 Euro im Monat. Mit einem aktiven Spotify Premium-Abonnement können Nutzer Songs beliebig oft überspringen, einzelne Titel direkt anwählen, Songs und Playlists herunterladen, um sie offline, also auch ohne Internetverbindung, anhören zu können. Außerdem entfallen im Premium-Abo die Werbeunterbrechungen.

Zum August erhöhte Spotify seine Abogebühren in 53 Ländern. In den USA kostet ein Abo seitdem zum Beispiel einen US-Dollar mehr. Die Preiserhöhung betrifft auch unsere Nachbarländer wie Österreich, Frankreich oder die Niederlande, Deutschland ist davon (noch) nicht betroffen.

Was kostet Spotify Premium für zwei Personen?

Spotify Premium Duo, ist für Paare gedacht, die in demselben Haushalt wohnen. Die monatlichen Kosten betragen 12,99 Euro für zwei Konten. Damit sparen Nutzer 6,99 Euro monatlich im Vergleich zu zwei separaten Premium Individual Abos.

Was kostet Spotify Premium für Familien?

Das Spotify Premium-Abo Family richtet sich an Familienmitglieder, die in demselben Haushalt wohnen. Für eine monatliche Gebühr von 14,99 Euro erhalten Kunden Spotify Premium für sechs Personen. Im Vergleich zu sechs separaten Premium Individual Abos ergibt sich daraus eine Ersparnis von 44,95 Euro im Monat. Neben den üblichen Features können Nutzer unangemessene Musik, zum Beispiel für Kinder, blockieren. Außerdem ist die Nutzung der App „Spotify Kids", eine speziell für Kinder entwickelte App, inklusive.

Was kostet ein Spotify Premium-Abo für Studenten?

Spotify bietet Studenten einen besonderen Rabatt. Statt des üblichen Preises von 9,99 Euro für ein Individual-Abo, zahlen berechtigte Studenten nur 4,99 Euro im Monat.

Kann ich Spotify Premium kostenlos testen?

Spotify schenkt seinen Neukunden, die zum ersten Mal Spotify Premium testen, einen Monat gratis. Nach dem kostenlosen Monat wird das zuvor gewählte Zahlungsmittel für den ersten kostenpflichtigen Monat belastet, sofern nicht innerhalb der ersten 30 Tage gekündigt wurde.

Spotify lockt immer wieder mit Aktionsangeboten. Zuletzt bekamen Studenten, die erstmals Spotify Premium abonnierten, die ersten drei Monate geschenkt.

Wie kann ich mein Spotify Premium-Abo kündigen?

Spotify Premium-Abonnenten können ihr Abo jeweils zum Ende des nächsten Abrechnungszeitraums kündigen. Wollen Kunden ihr Spotify Premium-Abo kündigen, müssen sie wie folgt vorgehen:

Loggen Sie sich mit Ihrem Account ein

Navigieren Sie im Dropdown-Menü zum Punkt „Konto"

Klicken Sie auf die Fläche „Abonnement"

Unter dem aktiven Abo können Sie mit einem Klick auf „Möchtest Du Dein Abo kündigen?" den Kündigungsprozess beginnen

Wählen Sie einen Kündigungsgrund

Im nächsten Schritt bestätigen Sie die Kündigung mit dem Button „Abonnement kündigen"

Alternativ können Sie ihr Spotify Premium-Abonnement kündigen, in dem sie das Kündigungsformular online ausfüllen. Nachdem Sie auf „Jetzt kündigen" geklickt haben, erhalten Sie eine E-Mail. In dieser Mail werden Sie dazu aufgefordert, die Kündigung abschließend zu bestätigen.

Mit welchen Zahlungsmitteln kann ich mein Spotify Premium-Abo bezahlen?

Spotify bietet eine Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten, unter anderem:

PayPal

Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

Klarna

Spotify-Geschenkkarte

Spotify-App – wie spare ich mobiles Datenvolumen?

Die Spotify-App benötigt eine Internetverbindung, um Musik zu streamen. Bei intensiver Nutzung kann das mobile Datenvolumen des Smartphones oder Tablets schnell zur Neige gehen oder zumindest deutlich reduziert werden. Mit den folgenden Tipps lässt sich der Datenverbrauch der App verringern:

Nutzen Sie ausschließlich eine WLAN-Verbindung zum Streamen oder Herunterladen von Liedern oder Podcasts und spielen Sie sie offline ab. Hinweis: Für das Herunterladen von Songs, Podcasts und Wiedergabelisten wird ein Spotify Premium-Abo benötigt.

Verringern Sie die Soundqualität. Je höher die Soundqualität, umso höher der Datenverbrauch - und umgekehrt.

Aktivieren Sie den Data Saver in den Einstellungen.

Dieser Artikel erschien bereits am 07.02.2023. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.