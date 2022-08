Streaming Disney holt mit Streamingdiensten Netflix ein – und erhöht die Preise kräftig

Düsseldorf Netflix gerät immer stärker unter Druck. Während der Streaming-Pionier im ersten Halbjahr 1,1 Millionen Abonnenten verloren hat, holt Verfolger Disney mit einem Plus von 24,7 Millionen Kunden schnell auf. Die Streamingdienste des Unterhaltungsriesen haben den bisherigen Marktführer nun sogar eingeholt.

Zusammengenommen kommen die Disney-Angebote Disney+, Hulu und ESPN+ weltweit auf 221 Millionen Kunden – genauso viele wie Netflix aktuell. „Wir hatten ein exzellentes Quartal“, sagte Disney-Chef Bob Chapek in der Nacht zu Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen.

Disneys bekanntester Dienst Disney+ allein liegt nun bei 152,1 Millionen Abonnenten – 22,3 Millionen mehr als noch zu Jahresbeginn. Der erst im November 2019 als Netflix-Jäger gestartete Streaming-Service gewann im abgelaufenen Quartal deutlich mehr Kunden hinzu als von Experten erwartet. Zu dem Angebot von Disney zählt auch der vor allem in Amerika genutzte Dienst Hulu sowie ESPN+, das primär Sportübertragungen zeigt.

Das starke Wachstum von Disney und das sich abschwächende von Netflix erklären Experten vor allem mit den Inhalten. Disney hat starke Marken wie Star Wars oder Marvel, die eine große Anziehungskraft ausüben. So landete Disney+ mit der Star-Wars-Serie „Obi-Wan Kenobi“ und Marvels „Ms. Marvel“ zuletzt zwei große Hits, mit denen der Dienst viele Zuschauer anzog.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Disney profitiert vom frühen Markteintritt von Netflix. Der Dienst aus dem Silicon Valley hat in den vergangenen 15 Jahren zwar die Medienbranche aufgewirbelt und entwickelte sich mit Wachstumsraten, die nun Disney vorweist, schnell zum Marktführer im Streamingbereich.

Netflix ringt mit „Abnutzungserscheinungen“

Das Problem: Netflix hat schon viele Menschen erreicht. Bernd Riefler, Chef des Münchener Analysehauses Veed Analytics, beobachtet: „Bei einigen Netflix-Kunden zeigen sich mit der Zeit Abnutzungseffekte, sie probieren andere Anbieter aus und bleiben bei diesen.“

>>>Lesen Sie auch: Netflix verliert erneut, während die Konkurrenz wächst

Denn auf das, was Netflix anbietet, gibt es kein Patent: Mittlerweile zählen Branchenkenner über 200 Streamingdienste.

Die Abnutzungserscheinungen dürften irgendwann allerdings auch Disney treffen. Bis Ende 2024 rechnet der Konzern bei Disney+ mit 215 bis 245 Millionen Zuschauern. Bislang war der US-Medienriese noch von bis zu 260 Millionen Kunden ausgegangen.

Disney erhöht Preise um 38 Prozent

Die starke Nachfrage nach seinen Streamingdiensten nutzte Disney zugleich, um kräftige Preiserhöhungen einzuleiten. Das Standard-Abo in den USA kostet ab Dezember 10,99 Dollar pro Monat statt 7,99 Dollar – ein Plus von fast 38 Prozent. Zu Preiserhöhungen in Deutschland ließ Disney nichts verlautbaren. Allerdings dürften die Preise bald auch in Deutschland steigen. Hierzulande kostet Disney+ im Standardabo 8,99 Euro, Netflix kommt auf 12,99 Euro.

Ein Grund für die Preiserhöhungen: Wie Disney kämpfen auch andere große Streaminganbieter mit hohen Investitionen in ihre Streaming-Plattformen um die Gunst der Zuschauer, die zu Hause regelmäßig neue Serien und Filme sehen wollen.

Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen gab Disney auch Details zu seinem neuen Abomodell bekannt. Erstmals führt der Anbieter ein günstigeres Abo ein, bei dem die Zuschauer allerdings Werbeunterbrechungen hinnehmen müssen. Dieses Angebot soll monatlich 7,99 Dollar kosten – so viel wie bislang das werbefreie Abo.

Auch Netflix und Amazon arbeiten an werbefinanziertem Abomodell

Disney folgt damit einem neuen Trend im Streamingmarkt. Viele Anbieter führen derzeit ein günstigeres oder kostenloses, werbefinanziertes Abomodell ein.

In Zeiten steigender Preise wollen die Unternehmen damit Kunden weiter an sich binden, denen ein Standardabo zu teuer ist. Im Schnitt sind Haushalte bereit, 20 Euro pro Monat für Streamingabos auszugeben, zeigen Zahlen des Online-Werbeunternehmens Trade Desk.

Im kommenden Jahr will Disney eine entsprechende Abo-Option auch in anderen Ländern einführen. Selbst Netflix, das sich lange gegen eine werbefinanzierte Option gewehrt hatte, plant ein solches Modell als Reaktion auf die rückläufigen Nutzerzahlen. Bei Netflix soll die Werbevariante voraussichtlich Anfang 2023 anlaufen, zunächst in „einer Handvoll von Märkten“, wie es heißt.

>> Lesen Sie auch: Warum Amazons kostenloser Streamingdienst „Freevee“ keine Alternative zu Amazon Prime ist

Amazon hatte Anfang August in Deutschland den Gratisdienst „Freevee“ an den Start gebracht. Die kostenlose Alternative bietet allerdings deutlich weniger Videoinhalte als der Standarddienst Amazon Prime. Neben Filmen und Serien haben Amazon-Prime-Kunden zudem Vorzüge bei der Bestellung von Waren, wie etwa eine schnellere Lieferung.

Zum Selbstläufer werden die werbefinanzierten Angebote allerdings nicht, insbesondere hierzulande sind Nutzer skeptisch: Eine Studie der Strategieberatung Simon, Kucher & Partners zeigt: Die Bereitschaft, Werbung in Streamingdiensten zu akzeptieren, ist in Deutschland so gering ausgeprägt wie in kaum einem anderen Land.

Disney verdient mit Streaming kein Geld

Trotz der guten Wachstumsraten bei den Kunden verbrennt der Unterhaltungsriese Walt Disney mit seinen Streamingangeboten noch immer Geld. Allein im abgelaufenen Quartal machten die Streamingdienste ein Minus von 1,1 Milliarden Dollar.

Dies belastete die Medien- und Unterhaltungssparte, deren Gewinn um 32 Prozent auf fast 1,4 Milliarden Dollar zurückging. Die Streaming-Einheit soll nach dem Willen von Disney erstmals im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn erwirtschaften.

Zu Disney gehören neben dem Filmgeschäft mit dem Streaming-Angebot und den Freizeitparks auch Kreuzfahrtschiffe sowie diverse Fernsehkanäle. Der Gesamtumsatz stieg im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar. Das deutliche Plus war auch auf die Freizeitparks zurückzuführen, deren Betriebsergebnis sich mehr als verdoppelte.

Mehr: Das einst rasante Wachstum des Streamingpioniers Netflix ist vorbei. Drei Gründe, woran das liegt – und was Netflix dagegen tun kann.