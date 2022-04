Streamingdienst Netflix verliert 200.000 Kunden im ersten Quartal – Aktie bricht um ein Viertel ein

Bei Umsatz und Kundenzahl enttäuscht der Videodienst, der zunehmend die Konkurrenz anderer Streaminganbieter zu spüren bekommt. In Deutschland könnte eine Preiserhöhung folgen.

Die Streaming-Plattform hat einen Rückgang ihrer Kundenzahl gemeldet. (Foto: Reuters) Netflix

San Francisco Der Streamingdienst Netflix hat zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt einen Rückgang bei der Kundenzahl ausgewiesen. Um 200.000 Abonnenten sei der Kundenstamm im ersten Quartal geschrumpft, teilte die Firma nach Börsenschluss am Dienstagabend in den USA mit. Die Netflix-Aktie fiel nachbörslich um mehr als 25 Prozent. In ihrem Sog gaben auch andere Streaming-Dienste nach, etwa Disney+ mit einem Minus von drei Prozent.

Seit Mitte November hat Netflix damit an der Börse rund die Hälfte seiner Bewertung eingebüßt. Vorhergesagt hatte Netflix 2,5 Millionen Neukunden. Und es ist keine Besserung in Sicht. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel mit einem erwarteten Rückgang von zwei Millionen Abonnenten ebenfalls düster aus.