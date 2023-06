TV-Konzern Neuer Pro-Sieben-Chef will Streamingdienst Joyn zur „Super-Plattform“ umbauen

Bert Habets will die Nutzerzahlen des eigenen Streamingdienstes in maximal zwei Jahren verdoppeln. Der Manager hofft dabei auf Inhalte von anderen deutschsprachigen Sendern.

Pro-Sieben-Chef Habets will das Angebot der Streamingplattform deutlich ausbauen. (Foto: dpa) Joyn

Frankfurt Der seit einem halben Jahr amtierende Chef des TV-Konzerns Pro Sieben Sat 1 will den Streamingdienst Joyn zur „Super-Plattform“ des Fernsehsenders umbauen. Innerhalb von 18 bis 24 Monaten soll sich die monatliche Nutzerzahl von derzeit vier Millionen verdoppeln, wie Bert Habets am Dienstagabend vor Journalisten ankündigte.

Vor allem solle sich die Plattform künftig nicht mehr vorrangig an ein junges Publikum, sondern an alle Altersklassen richten. „Wir als lokale Sender müssen uns positionieren als diejenigen, die Teil des täglichen Herzschlags der Gesellschaft sind in Sachen Information und Unterhaltung“, sagte Habets. Daher hoffe er darauf, andere Fernsehsender dazu zu bringen, ihre Inhalte ebenfalls über Joyn zu zeigen.