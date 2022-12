Umfrage Mehrheit der jungen Zuschauer befürwortet eine europäische Super League

München Das umstrittene Projekt einer europäischen „Super League“ im Fußball sorgt für einen Generationenkonflikt – jedenfalls wenn man Zahlen der Wiesbadener Sportmarketing-Agentur ONE8Y glaubt. Insgesamt 10.090 Fußball-Interessierte in den fünf größten Märkten Europas hatten die Daten-Experten, die auch für den DFB und die DFL aktiv sind, in einer Online-Untersuchung befragt.

Das Ergebnis: Bei Fans „unter 25 Jahren“ sei die Zustimmung zur geplanten Top-Liga erheblich größer sei als in der Gesamtheit der Befragten. Demnach hätten 59 Prozent der jungen Zielgruppe die Super League befürwortet, insgesamt habe die Zustimmung dagegen bei nur 42 Prozent gelegen.

Offenbar spielen Gaming-Erfahrungen, aber auch geringere Bindungskräfte zu traditionellen Vereinswerten eine Rolle. Die Generation an „Nachwuchs-Fans“ gewinne man nicht mit Tradition und Erfolgen der Vergangenheit – „sondern mit kurzweiligen Formaten, Superstars und Entertainment“, kommentiert Hendrik Fischer, CEO von ONE8Y.

Real Madrid, Hauptinitiator der Super-League-Pläne, hatte genau mit solchen Argumenten die mit viel Kapital geförderte Innovation begründet. ONE8Y betont, die Untersuchung aus eigenem Antrieb und nicht in einem Kundenauftrag gemacht zu haben. Man sieht sich als „weltweit erste lizenzbasierte Marktforschungs-Datenbank im Sportbusiness“, die Statistiken aus mehr als 40 Märkten zu Themen des Sportbusiness auswertet.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zwölf europäische Fußballclubs, darunter Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin, hatten im April 2021 mit ihrem Vorstoß, eine europäische Super League gründen zu wollen, für erhebliche Proteste gesorgt. Nicht nur die Uefa lief Sturm, auch zahlreiche Fangruppen und auch der damalige britische Regierungschef Boris Johnson kündigten ihren erbitterten Widerstand an.

Mit Erfolg: In den folgenden Wochen zogen mehrere Clubs wie Manchester United oder der FC Chelsea ihre Teilnahme an dem Projekt zurück – bis das Projekt schließlich zu den Akten gelegt wurde. Die Großbank JP Morgan, die das Projekt finanzieren sollte, entschuldigte sich öffentlich.

Der ehemalige Chef des italienischen Fußballclubs Juventus Turin ist mittlerweile zurückgetreten. (Foto: imago images/Nicolo Campo) Andrea Agnelli

Doch die Idee der Super League gewinnt nach Auswertungen von ONE8Y offenbar wieder an Attraktivität, vor allem in Spanien. Hier liegt der Zustimmungswert der 2000 Interviewten bei 60 Prozent, in der jungen Zielgruppe sogar bei 67 Prozent.

Spanien ist damit allerdings das einzige Land mit einer gewissen Euphorie für das Mega-Fußballprojekt. In allen anderen betrachteten Märkten – Frankreich, Italien, Deutschland und England – liegt der Anteil der Befürworter klar unter 50 Prozent.

Über alle Antworten und abgefragten europäischen Märkte hinweg sei aber auffällig, dass die Super League an Attraktivität gewinne, so Experte Fischer: „Auch wenn die Mehrheit der Befragten diese Liga per Status quo ablehnt, so ist auffällig, dass eine nicht-existente Liga bereits in dieser Betrachtung an Boden gegenüber existierenden Formaten gewinnen kann.“

Mehr: Bilanzskandal erschüttert Juventus Turin – Komplette Klub-Führung tritt zurück.