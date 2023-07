Unterhaltungskonzern Jeder zehnte Arbeitsplatz fällt weg: Pro Sieben Sat 1 will 400 Stellen streichen

Im Herbst hat das Unternehmen die Streaming-Plattform Joyn übernommen und kündigte eine Umstrukturierung an. Jetzt soll etwa jeder zehnte Arbeitsplatz wegfallen.

Stellen, die im Konzern frei werden, sollen nicht nachbesetzt werden. (Foto: Reuters) Pro Sieben Sat 1

Düsseldorf Mit Pro Sieben Sat 1 baut ein weiterer Medienkonzern in Deutschland Arbeitsplätze ab. Der Münchner Fernsehkonzern will hierzulande rund 400 Stellen streichen – das entspricht etwa zehn Prozent der Vollzeitstellen. Von dem Stellenabbau sind Beschäftigte in der Firmenzentrale und der Unterhaltungssparte betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

„Der Stellenabbau ist eine schwierige, jedoch unternehmerisch notwendige Entscheidung, damit Pro Sieben Sat 1 seine Ertragskraft steigert und wieder nachhaltig und gesund wachsen kann“, sagte Vorstandschef Bert Habets. Er bekräftigte, dass betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend vermieden werden sollen. So sollen etwa offene Stellen nicht nachbesetzt werden.

Der ehemalige RTL-Manager Habets will das Unternehmen und seine TV-Sender Pro Sieben, Sat 1 und Kabel 1 mit Kostensenkungen und einer Konzentration auf das Unterhaltungsgeschäft wieder in die Erfolgsspur bringen. Durch die Stellenstreichungen sollen bis zum kommenden Jahr Kosten in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags gespart werden.